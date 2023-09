Tiberio Timperi mette subito in imbarazzo Anna Falchi: il debutto a I Fatti Vostri è un fiasco

Tiberio Timperi è il nuovo conduttore di I Fatti Vostri e, come spesso accade, l’esordio non è stato privo di imbarazzo. Infatti, appena iniziata la trasmissione, il presentatore ha commesso una gaffe nei confronti di Anna Falchi, una delle due spalle del programma.

La Gaffe di Tiberio Timperi

Timperi ha iniziato la trasmissione con entusiasmo, scherzando con il pubblico e introducendo gli altri due conduttori: Anna Falchi e Flora Canto. Tuttavia, quando ha salutato la Falchi, ha chiesto in svedese come si dice “buongiorno”. Purtroppo per lui, Anna Falchi è finlandese e non svedese. La conduttrice ha subito fatto presente l’errore, ma con eleganza e senza far pesare l’imbarazzo al collega.

La Reazione di Anna Falchi

Anna Falchi ha sbloccato l’imbarazzo del momento, dando il benvenuto ai colleghi e ricambiando il buongiorno. Essendo l’unico volto che collega i telespettatori alla vecchia edizione, ha anche presentato Tiberio Timperi e Flora Canto come le new entry di questa nuova stagione.

Nonostante la gaffe di Tiberio Timperi, la trasmissione è iniziata subito bene. Come spesso accade, l’esordio non è privo di imbarazzo, ma ciò non pregiudica il buon andamento della stagione televisiva.