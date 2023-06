Timbro del biglietto scaduto nel 1992 a Roma: Un'obliteratrice dal passato! - Controcopertina

L’insolito incidente temporale che ha fatto sorridere e preoccupare i passeggeri dei mezzi pubblici a Roma

Introduzione

Un timbro che ci porta indietro nel tempo! Un utente dei mezzi pubblici di Roma è stato sorpreso da una buffa data di scadenza riportata sull’obliteratrice: il 10 febbraio 1992, ben 31 anni fa. Sebbene divertente, questa stravaganza avrebbe potuto causare problemi all’utente, rischiando una multa o un’invalidità del biglietto durante un controllo. Scopriamo cosa è successo e come è stato risolto questo curioso paradosso temporale.

Il salto temporale dell’obliteratrice

L’utente si è visto sbalzato indietro nel tempo quando ha obliterato il suo biglietto sui mezzi pubblici romani. La data riportata risaliva al lontano 1992, creando una situazione alquanto stravagante. Tuttavia, questo avrebbe potuto comportare conseguenze negative, poiché il biglietto obliterato sarebbe risultato scaduto durante un controllo o all’accesso alla metropolitana. Fortunatamente, si è trattato di un guasto tecnico.

Il guasto e la riparazione

Dopo aver segnalato il problema, è emerso che il guasto era causato dall’orologio interno dell’obliteratrice, che si era bloccato, generando una timbratura errata. Sebbene questo incidente temporale sia stato isolato, potrebbe aver creato inconvenienti per i passeggeri. Tuttavia, Atac ha prontamente provveduto alla riparazione dell’obliteratrice difettosa, garantendo un corretto funzionamento del sistema di obliterazione dei biglietti.

Curiosità nel trasporto pubblico romano

Non è la prima volta che si verificano episodi simili nel trasporto pubblico romano. Un anno fa, una ragazza aveva timbrato il suo biglietto sul tram 8 solo per scoprire la data del 10 gennaio 1992, un anno altrettanto remoto. Sembra che queste macchinette validatrici abbiano una predilezione per il passato!

L’incidente del timbro del biglietto scaduto nel 1992 ha portato un tocco di stravaganza e sorrisi nel trasporto pubblico di Roma. Nonostante l’errore, Atac ha prontamente risolto il guasto, garantendo che i passeggeri possano utilizzare i mezzi pubblici senza inconvenienti temporali. Ciò dimostra l’importanza della manutenzione e dell’efficienza delle attrezzature per offrire un servizio di trasporto affidabile e senza intoppi.