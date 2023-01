Tony e Vincenzo, chi sono i figli di Nino D’Angelo e che lavoro fanno?

Dovremmo indagare sulla vita privata dei figli del cantautore napoletano Nino D’Angelo e sulle loro rispettive occupazioni.

Nino D’Angelo, nato nel 1957, è un noto cantautore della tradizione napoletana. La sua carriera è iniziata in giovane età, e il suo talento artistico è stato completato dal suo iconico taglio di capelli biondo. Oltre a essere attore, produttore discografico e teatrale, Nino D’Angelo ha anche una vita privata. In questo articolo cercheremo di fornire una panoramica dei suoi figli – i loro nomi, età e occupazioni.

Qual è l’identità di Tony, il figlio di Nino D’Angelo?

Gaetano D’Angelo, detto Nino, ha sposato Annamaria Gallo nel 1979 e dalla loro unione sono nati due figli, Antonio e Vincenzo. Il primogenito, detto Tony, è nato il 6 dicembre 1979 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Tony ha intrapreso la carriera artistica, proprio come il padre, come regista e sceneggiatore.

Tony D’Angelo ha esordito alla regia come assistente di Abel Ferrara e da allora ha realizzato diversi cortometraggi. Il 2007 ha segnato l’uscita del suo primo lungometraggio, per il quale è stato nominato ai David di Donatello nella sezione registi esordienti. Sebbene le informazioni sulla sua vita privata siano limitate, si sa che è sposato con Roberta ed è padre di Gaetano.

Chi è Vincenzo, il figlio di Nino D’Angelo?

Vincenzo D’angelo, secondogenito di Nino D’angelo, è nato nel 1983 e ha scelto di intraprendere la carriera giornalistica piuttosto che quella artistica. Ha collaborato con La Gazzetta dello Sport e ha intervistato il padre, noto per il suo grande amore per il calcio e per la squadra del Napoli. Purtroppo non si sa molto della vita di Vincenzo, a differenza del fratello Tony che è molto attivo su Instagram. Vincenzo, invece, sembra essere più riservato e non ha alcuna presenza online.