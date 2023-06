Tragedia a Esine: Il dramma di Evan Giroletti, un bambino di 4 anni colpito da un ictus - Controcopertina

Il cuore di Esine è pervaso dal dolore per la tragica perdita di Evan Giroletti, un vivace bambino di soli quattro anni. La sua morte improvvisa al Civile di Brescia, causata da un raro ictus, ha lasciato i medici sbigottiti e il papà, Andrea, in cerca di risposte che ancora tardano ad arrivare.

Un bambino speciale e una perdita inspiegabile Evan, un angelo con solo quattro anni di vita, è stato strappato via da noi a causa di un ictus cerebrale. Questa tragica evenienza, così rara tra i bambini, ha lasciato tutti increduli e senza parole. Papà Andrea si chiede ancora perché la loro famiglia sia stata colpita da un destino così crudele, ma le risposte sembrano sfuggire.

Un addio commovente a Evan Oggi, nella città di Esine, si terranno i funerali di Evan, un momento di commozione collettiva in cui amici, parenti e la comunità locale si uniranno per offrire il loro ultimo saluto a questo dolce bambino e abbracciare i suoi genitori. La perdita improvvisa di Evan ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano.

Un’ultima giornata insieme e un sonno eterno Papà Andrea racconta con il cuore infranto l’ultima giornata trascorsa con Evan. Domenica sera, hanno giocato insieme fino a tarda notte, finché finalmente la stanchezza ha preso il sopravvento e il piccolo si è addormentato, portato amorevolmente a letto dal padre.

Il dramma inaspettato e il tragico epilogo La tragedia si è consumata la mattina successiva. La mamma di Evan, Glenda Agostani, lo ha accompagnato a scuola, ma poco dopo è giunta una chiamata preoccupante dalle insegnanti: il bambino non stava bene, vomitava e aveva mal di testa. Glenda ha deciso di riprenderlo a casa, dove sembrava riprendersi, addormentandosi nel pomeriggio e giocando felicemente. Tuttavia, improvvisamente, il suo stato di salute è peggiorato rapidamente. Evan ha perso l’equilibrio e non è riuscito a reggersi in piedi, costringendo la famiglia a una corsa disperata al pronto soccorso di Esine. Dopo una tac, i medici hanno deciso il trasferimento urgente al Civile di Brescia, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per il prezioso Evan.

Un gesto di amore eterno – La donazione degli organi Nonostante il dolore insopportabile, i genitori di Evan, che hanno altri quattro figli, hanno scelto di dare nuova vita agli altri attraverso la donazione degli organi del loro adorato bambino.