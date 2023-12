Tragedia a Mantova: Una coppia di 50enni viene travolta da un treno e perde la vita

Una tragica fatalità ha colpito la provincia di Mantova, lasciando una comunità inorridita. Una coppia di 50 anni, legata da un rapporto affettivo, ha perso la vita in un incidente ferroviario che ha sconvolto la tranquilla località di Quattro Venti, nel Comune di Curtatone, alle porte di Mantova.

L’Incidente che Ha Sconvolto una Comunità

Il dramma si è consumato attorno alle 22, quando un treno in transito, procedente da Milano e viaggiante a circa 130 chilometri orari, ha travolto la coppia mentre attraversava i binari della linea Mantova-Milano. La frenata del treno si è conclusa poco oltre un passaggio a livello, lasciando il convoglio in mezzo alla campagna.

Una Comunità Sotto Shock

Il tragico impatto ha lasciato una scia di dolore e sgomento nella zona, con i residenti che hanno assistito impotenti alla tragedia. Dopo l’incidente, i passeggeri a bordo del treno sono stati trasferiti alla stazione di Mantova con un autobus, mentre il traffico ferroviario sulla linea è stato completamente bloccato.





Indagini in Corso

Le autorità sono immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente, con agenti della Polfer e della Polstrada che stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere la dinamica dell’accaduto. Al momento, rimangono aperte due possibilità: l’incidente causato da un tragico errore o un gesto volontario compiuto dalla coppia.

L’intera comunità locale è sotto shock per questa perdita devastante, e le indagini in corso sperano di far luce su questa tragica fatalità.