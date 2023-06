Tragedia a Vicenza: Bimba di 4 mesi muore nel lettone, scoperte le cause - Controcopertina

La procura apre un fascicolo sull’accaduto mentre emergono dettagli scioccanti

Introduzione: Un dramma ha sconvolto la città di Vicenza, dove una bimba di soli quattro mesi è morta in casa. La procura ha avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto. Inizialmente si era ipotizzato che la piccola fosse stata vittima della Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (Sids), una tragica condizione per la quale non esiste ancora una causa medica specifica definita con certezza. Tuttavia, recenti scoperte hanno rivelato le vere cause di questa tragedia.

Le possibili cause della Sids: Secondo gli studi condotti dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc) negli Stati Uniti, la Sids potrebbe essere correlata a anomalie nella zona cerebrale che regola i ritmi sonno-veglia. I ricercatori hanno ipotizzato un modello di triplo rischio che spiega la catena di eventi che portano a questa sindrome.

Anomalia nel sistema di regolazione dei ritmi cardiaci, respiratori o generali del bambino. Comportamenti e fattori di rischio che possono incidere sulla probabilità di sviluppare la Sids. Movimenti involontari durante il sonno che possono provocare schiacciamenti fatali.

La tragica morte della piccola Megan

La piccola Megan David, che viveva a Bassano del Grappa insieme ai genitori e al fratellino di 6 anni, è stata vittima di una tragica sindrome da schiacciamento. Durante il sonno nel lettone dei genitori, un movimento involontario ha causato il suo schiacciamento, impedendole di respirare. L’autopsia, condotta a Padova, ha confermato questa terribile verità.

Le indagini in corso

La procura di Vicenza ha avviato un’indagine approfondita sull’incidente. Saranno necessari alcuni mesi per completare le indagini mediche e chiudere il fascicolo. Questa dolorosa storia richiama alla mente la tragedia avvenuta lo scorso gennaio all’ospedale Sandro Pertini di Roma, quando un neonato di tre giorni è rimasto schiacciato dalla madre che si era addormentata dopo l’allattamento.

La morte della piccola Megan ha gettato nell’angoscia la comunità di Vicenza. Mentre le indagini proseguono, si spera che emergano ulteriori informazioni per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragedia. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione della Sids e sulla sicurezza nel sonno dei neonati, al fine di evitare futuri incidenti così dolorosi.