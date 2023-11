Tragedia a Vicenza: Muore a 27 anni Cesare Bigolin in un Incidente in Moto

Un’altra tragica storia si aggiunge alla lista degli incidenti stradali in Italia, questa volta a Magré di Schio, nella provincia di Vicenza, dove Cesare Bigolin, un giovane di soli 27 anni, ha perso la vita in un terribile incidente in moto.

Le Circostanze dell’Incidente





Cesare si trovava alla guida della sua BMW GS quando, per cause ancora sconosciute, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, uscendo di strada in modo violento. Il giovane motociclista è stato catapultato diversi metri lontano dalla sua moto e il suo corpo è stato ritrovato in un campo circostante.

Un Infermiere Coraggioso

La scoperta del corpo è avvenuta grazie all’intervento tempestivo di un infermiere che passava in zona. Questo coraggioso professionista ha subito allertato i soccorsi e ha cercato di rianimare Cesare con le manovre salvavita, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La Corsa contro il Tempo

Cesare è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Santorso, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Tuttavia, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate gravissime. Il giovane è entrato in coma e, purtroppo, poche ore dopo, il suo cuore ha cessato di battere, portandolo via per sempre.

Le Indagini in Corso

Al momento, i carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che Cesare abbia perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Non sembrano esserci coinvolti altri veicoli nell’incidente. Un’altra vita giovane e promettente è stata spezzata prematuramente sulle strade italiane, portando dolore e tristezza nella comunità locale.