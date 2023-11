Ciro Petrone chi è? Età, fidanzata, film e Instagram

Ciro Petrone, attore napoletano di grande talento, ha conquistato il cuore di molti con le sue performance sul grande schermo e la sua personalità affascinante. In questo articolo, esploreremo la vita e la carriera di Ciro Petrone, dalla sua età e fidanzata ai film in cui ha recitato e al suo profilo Instagram.

Chi è Ciro Petrone

Nome e Cognome: Ciro Petrone

Ciro Petrone Data di nascita: 11 ottobre 1987

11 ottobre 1987 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Età: 35 anni

35 anni Altezza: 1 metro e 80 centimetri

1 metro e 80 centimetri Peso: 67 kg

67 kg Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: attore

attore Fidanzata: Ciro è fidanzato con Federica Caputo

Ciro è fidanzato con Federica Caputo Figli: Ciro non ha figli

Ciro non ha figli Tatuaggi: Ciro ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Ciro ha diversi tatuaggi sul suo corpo Profilo Instagram: @ciropetrone_

Ciro Petrone: Età e Biografia

Ciro Petrone è nato il 11 ottobre 1987 a Napoli, sotto il segno della Bilancia. Attualmente, ha 35 anni ed è un attore di grande talento nel mondo dello spettacolo italiano.

La sua altezza è di 1 metro e 80 centimetri, mentre il suo peso è di 67 kg. Fin dalla giovinezza, Ciro ha coltivato la passione per la recitazione, una passione che lo ha portato lontano.





Vita Privata

Ciro Petrone è molto legato alla sua famiglia e ha trascorso parte della sua giovinezza lavorando nel negozio di suo padre, prima di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo. La sua vita privata è stata messa in luce grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island” insieme alla fidanzata Federica Caputo.

Ma oggi, Ciro Petrone e Federica Caputo sono ancora fidanzati? Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Ciro ha rivelato di attraversare un momento altalenante nella sua relazione:

“Sono fidanzato con Federica. Siamo insieme da 12 anni… sono tanti. Anche se negli ultimi periodi stiamo attraversando qualche momento no. Dopo 7 anni di fidanzamento con Federica ho partecipato a Temptation Island. Quando mi hanno detto che non aveva accettato il falò di confronto non ho capito più niente”, ha raccontato Ciro, ricordando la sua fuga da Temptation Island.

Ha anche dichiarato che attualmente non ha paura di essere tentato da un’altra ragazza: “Poi oh, tutto è possibile”.

Dove Seguire Ciro Petrone: Instagram e Social

Ciro Petrone è attivo sui social media, con un profilo ufficiale su Facebook e Instagram, anche se il primo è meno aggiornato. Inoltre, esiste un account su Twitter, ma non siamo certi che sia gestito direttamente da lui.

Su Instagram, Ciro condivide regolarmente contenuti che lo ritraggono da solo o in compagnia della sua fidanzata Federica Caputo. Inoltre, è noto per essere un grande tifoso del Napoli e ha festeggiato con entusiasmo il terzo Scudetto del suo club del cuore.

La Carriera di Ciro Petrone

La carriera di Ciro Petrone è iniziata in modo insolito mentre lavorava nel banco frutta del mercato popolare di Napoli, la Pignasecca. Una ragazza gli chiese se poteva scattargli delle foto per un futuro casting cinematografico, e Ciro accettò con sorpresa. Successivamente, superò il casting per un film diretto da Matteo Garrone, il celebre “Gomorra”, e da lì iniziò la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Negli anni, Ciro ha collaborato con Matteo Garrone in altri progetti come “Reality” e “Pinocchio”. Ha anche lavorato con altri registi e ha recitato in film e serie TV di successo. In particolare, è stato parte dello spot D&G The One con l’attrice Emilia Clarke.

I Film con Ciro Petrone

La filmografia di Ciro Petrone include diverse pellicole di successo:

“La volpe a tre zampe” (2001)

“Gomorra” (2008)

“Prigioniero di un segreto” (2010)

“Un camorrista per bene” (2010)

“Ganja Fiction” (2010)

“Reality” (2012)

“Il ragioniere della mafia” (2012)

“Love Is All You Need” (Den skaldede frisør) (2012)

“Song’e Napule” (2014)

“Gramigna” (2017)

“Ammore e malavita” (2017)

“Amare amaro” (2018)

“Pinocchio” (2019)

Ciro Petrone in Televisione

Ciro Petrone ha portato il suo talento anche sul piccolo schermo, recitando in film e serie TV di successo, tra cui:

“La squadra 6” (2005)

“Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?” (2012)

“L’oro di Scampia” (2014)

“Il clan dei camorristi” (2013)

“L’ispettore Coliandro” (2016)

“La vita promessa” (2018-2020)

“Veneno” (2020)

L’Ascesa grazie a “Gomorra”

La svolta nella carriera di Ciro Petrone è arrivata quando è stato scelto da Matteo Garrone per il ruolo nel film “Gomorra” del 2008. La pellicola ha riscosso un successo incredibile, e il personaggio di Ciro, noto come Pisellino, è diventato iconico.

“Pinocchio”: Un Altro Capolavoro con Garrone

Nel 2019, Ciro Petrone ha lavorato nuovamente con Matteo Garrone nel film “Pinocchio”, in cui ha interpretato il ruolo del Banditore di Mangiafuoco. Il film è stato acclamato dalla critica e ha ulteriormente consolidato la carriera di Ciro nell’industria cinematografica.

Partecipazioni a Programmi TV

La versatilità di Ciro Petrone lo ha portato anche a partecipare a programmi televisivi, sia come concorrente che come opinionista. Ecco alcuni dei programmi TV a cui ha preso parte:

“La fattoria 4” (2009)

“Pomeriggio Cinque” (2017)

“Temptation Island VIP” (2019)

“Grande Fratello 17” (2023)

Il Grande Fratello 2023

Ciro Petrone ha affrontato una nuova sfida nel 2023 con la sua partecipazione al Grande Fratello. La sua esperienza nella Casa è iniziata il 15 settembre e ha condiviso alcuni momenti salienti:

1^ e 2^ settimana: Durante le prime settimane, Ciro si è adattato alla vita nella Casa e ha condiviso le sue opinioni sulle dinamiche del gruppo. Ha anche scherzato e interagito con altri concorrenti.

Durante le prime settimane, Ciro si è adattato alla vita nella Casa e ha condiviso le sue opinioni sulle dinamiche del gruppo. Ha anche scherzato e interagito con altri concorrenti. 3^ e 4^ settimana: La presenza di Ciro ha portato nuova energia nella Casa, e il suo approccio è stato apprezzato dagli altri concorrenti. Ha espresso le sue opinioni sulla dinamica della Casa e ha cercato di influenzare alcune situazioni all’interno del gioco.

La presenza di Ciro ha portato nuova energia nella Casa, e il suo approccio è stato apprezzato dagli altri concorrenti. Ha espresso le sue opinioni sulla dinamica della Casa e ha cercato di influenzare alcune situazioni all’interno del gioco. 5^ e 6^ settimana: Durante questo periodo, Ciro ha festeggiato il suo compleanno, ma alcuni dei suoi comportamenti hanno suscitato discussioni. Tuttavia, è stato difeso dalla maggior parte dei concorrenti e ha chiarito alcune situazioni. Ha continuato a essere attivo nelle dinamiche della Casa.

Durante questo periodo, Ciro ha festeggiato il suo compleanno, ma alcuni dei suoi comportamenti hanno suscitato discussioni. Tuttavia, è stato difeso dalla maggior parte dei concorrenti e ha chiarito alcune situazioni. Ha continuato a essere attivo nelle dinamiche della Casa. 7° e 8° settimana: In seguito, Ciro ha manifestato un certo abbattimento e ha riflettuto sulla possibilità di lasciare il programma. Ha anche commentato alcune dinamiche della Casa e ha difeso altri concorrenti durante i conflitti.

In seguito, Ciro ha manifestato un certo abbattimento e ha riflettuto sulla possibilità di lasciare il programma. Ha anche commentato alcune dinamiche della Casa e ha difeso altri concorrenti durante i conflitti. 9° e 10° settimana: Ciro è rimasto un po’ sottotono, il che ha portato a molte nomination. Tuttavia, ha difeso alcuni concorrenti e ha condiviso le sue opinioni sulle dinamiche della Casa. Nonostante le sfide, ha mantenuto la sua promessa di rimanere nel programma.

Il percorso di Ciro Petrone al Grande Fratello è stato caratterizzato da alti e bassi, ma la sua personalità affascinante ha catturato l’attenzione del pubblico. Sarà interessante vedere come si svilupperà la sua avventura nel reality show.

Ciro Petrone è un attore napoletano di grande talento con una carriera cinematografica e televisiva di successo. La sua partecipazione a programmi TV come “Temptation Island” e “Grande Fratello” ha reso possibile conoscere anche il lato più personale di questo attore affascinante. Nonostante le sfide, Ciro continua a essere una figura amata nel mondo dello spettacolo italiano.