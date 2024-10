Roma si prepara per una vera rivoluzione dei trasporti: arriva la nuova tramvia su viale Palmiro Togliatti

Durante l’inaugurazione del cantiere, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di questo intervento nell’ambito del trasporto pubblico locale. La tramvia si estenderà per oltre 8 chilometri, da Ponte Mammolo – stazione della linea B – fino a Subaugusta, passando per la stazione di Centocelle della linea C e integrando anche la linea ferroviaria regionale FL2. Questo sistema rappresenta un punto di svolta per la mobilità di un intero quadrante della capitale.





21 fermate per una nuova era del trasporto

Con 21 fermate previste, questa nuova tramvia rappresenta il primo tratto di un’opera più estesa che si proietterà fino all’Ardeatina e poi a viale Marconi, per connettersi infine con il tram 8. Le corse nella fascia oraria di punta sono progettate per passare ogni 4 minuti, con vetture in grado di accogliere fino a 240 passeggeri alla volta. Queste caratteristiche garantiranno un servizio efficiente e capillare, migliorando l’accessibilità e riducendo i tempi di attesa.

Un cambiamento per il quadrante est di Roma

Gualtieri ha affermato che la nuova tramvia rappresenta un vero e proprio “salto di qualità” per le infrastrutture nella capitale. “Rivoluzioneremo il trasporto pubblico in una zona che storicamente è stata trascurata. Questo progetto collegherà tre Municipi, integrandosi con cinque linee su ferro e offrendo un servizio cruciale per la mobilità di milioni di cittadini,” ha dichiarato il sindaco.

Patanè: un cantiere atteso da quasi tre decenni

L’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha ricordato che questo è il primo cantiere per una nuova tramvia a Roma dopo ben 28 anni. Secondo Patanè, la linea Togliatti non è solo fondamentale per il collegamento tra le metropolitane, ma rappresenta anche il primo passo tangibile verso una rete di trasporto più integrata e sostenibile. “Questo progetto segna l’inizio di una nuova era per la mobilità romana,” ha concluso.

Legambiente: sostegno per una transizione ecologica

Anche l’associazionismo ambientalista ha applaudito all’iniziativa. Presente all’inaugurazione, Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, ha enfatizzato come la nuova tramvia possa contribuire significativamente alla lotta contro l’inquinamento atmosferico e la crisi climatica. “Dobbiamo continuare a investire nella transizione ecologica per ridurre il numero di automobili circolanti e migliorare la qualità dell’aria,” ha affermato Ciafani.

Un futuro di mobilità sostenibile

La tramvia su viale Palmiro Togliatti si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso soluzioni di mobilità sostenibile a Roma. I piani prevedono che l’opera non solo faciliti il trasporto locale, ma contribuisca anche a diminuire l’impatto ambientale, rispondendo alle esigenze di una capitale moderna e in continua evoluzione.

In conclusione, la nuova tramvia su viale Togliatti segna un’importante opportunità per Roma, non solo per alleggerire il traffico e migliorare la mobilità, ma anche per promuovere uno sviluppo urbano attento all’ambiente. Con la sua apertura prevista nel 2026, gli occhi sono puntati su questo progetto che promette di cambiare radicalmente il volto della mobilità nella capitale.