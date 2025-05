Un errore bancario da 400mila euro: Veronica li spende tutti e ora rischia conseguenze legali

Un errore amministrativo ha portato sul conto bancario di Veronica Acosta, residente a Villa Mercedes nella provincia di San Luis, una somma astronomica: oltre 500 milioni di pesos, equivalenti a circa 400mila euro. La donna, che attendeva un assegno mensile di 8mila pesos dal suo ex marito, si è trovata improvvisamente milionaria. Incredula, ha deciso di distribuire il denaro tra amici e familiari, oltre ad acquistare beni personali. Tuttavia, il sogno si è trasformato in un incubo: ora è accusata di frode e rischia l’arresto.





L’episodio risale al 6 maggio scorso, quando il governo provinciale di San Luis ha erroneamente accreditato la somma sul conto della donna. L’errore è stato rapidamente individuato dal tesoriere dell’ente locale, che ha immediatamente segnalato l’incidente. Ma nel frattempo, Acosta aveva già iniziato a utilizzare i fondi in modo massiccio, effettuando 66 bonifici a favore di conoscenti e acquistando vari beni materiali, tra cui un’automobile, un frigorifero, due televisori, un microonde e una friggitrice.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino La Nacion, il governo di San Luis è intervenuto congelando il conto bancario della donna e avviando un’indagine approfondita. Le autorità hanno anche disposto perquisizioni nelle abitazioni dei coinvolti e sequestrato i beni acquistati con il denaro erroneamente trasferito. L’inchiesta ha portato all’incriminazione non solo di Veronica Acosta, ma anche di altre cinque persone identificate come suoi complici: Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil e Milagros Gil.

I soggetti sono accusati di frode ai danni dello Stato e di altri reati correlati. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la catena di eventi che ha portato alla dispersione della somma e stanno verificando se vi siano state ulteriori irregolarità nel processo. Il caso ha attirato l’attenzione mediatica in Argentina, sollevando interrogativi sull’efficienza dei controlli amministrativi e sulla responsabilità individuale nel gestire somme ricevute per errore.

Il quotidiano La República ha riportato che le autorità locali sono riuscite a recuperare parte del denaro grazie al congelamento del conto e al sequestro dei beni. Tuttavia, una porzione significativa della cifra sembra essere stata già spesa o trasferita a terzi. Questo aspetto potrebbe complicare ulteriormente la situazione legale dei coinvolti, aumentando le possibilità di condanne severe.

Per il momento, Veronica Acosta e i suoi presunti complici restano sotto indagine. Non è chiaro se la donna fosse consapevole delle conseguenze legali delle sue azioni o se abbia agito in buona fede, credendo che il denaro fosse legittimamente suo. Le autorità giudiziarie stanno valutando tutte le prove disponibili per determinare le responsabilità individuali.

Il caso rappresenta un esempio emblematico di come un errore amministrativo possa avere conseguenze imprevedibili e potenzialmente disastrose. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito in Argentina sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’importanza di sistemi di controllo più rigorosi per prevenire simili incidenti in futuro.