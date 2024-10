Il celebre pasticcere dei vip Federico Asta muore in scooter: “Voleva regalare dolci ai volontari a Bologna”

Intorno alle 22 di ieri sera, lunedì 21 ottobre, Federico Asta è deceduto in seguito a un incidente stradale nella periferia di Bologna. Il noto pasticciere, 34 anni, è stato coinvolto in uno scontro con un Suv mentre si trovava in scooter. L’impatto è stato fatale e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.





Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il tragico incidente è avvenuto in via Einaudi, quando il Suv proveniente dalla direzione opposta ha impattato contro lo scooter di Federico Asta. Il conducente del Suv è rimasto illeso e, dopo le prime cure mediche, è stato dimesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia la polizia locale che il servizio di emergenza 118.

Federico Asta era una figura molto conosciuta a Bologna, soprattutto per la sua attività in via Battindarno. La sua pasticceria era celebre per le iniziative benefiche che promuoveva nel quartiere Santa Viola, comprese le donazioni durante l’emergenza causata dall’alluvione.

Durante il lockdown dovuto al Covid-19, Federico Asta si era distinto per la solidarietà dimostrata verso il personale medico e infermieristico, effettuando numerose consegne di prodotti da forno. Era soprannominato “il pasticciere dei vip” per via delle sue creazioni molto apprezzate da sportivi, cantanti e attori presenti in città per vari eventi.

La presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli, ha ricordato Federico Asta con queste parole: “Mi avevi detto: ‘Voglio regalare un po’ di bomboloni e pizzette ai volontari che sono venuti qui a Bologna, come facciamo?’. Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, oggi ti avrei chiamato per organizzarci.”

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, che sta ancora raccogliendo tutte le evidenze necessarie per dare il via alle indagini.

In seguito alla notizia della sua morte, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio sui social da parte di chi lo conosceva e apprezzava il suo impegno nella comunità.

Il mondo della pasticceria e non solo piange la scomparsa di Federico Asta, un uomo che ha lasciato un segno tangibile attraverso la sua generosità e dedizione alla solidarietà.