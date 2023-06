Tragedia a Villasimius: Gabriele Loi, 26 anni, muore annegato davanti al padre - Controcopertina

Una tragedia ha colpito la spiaggia di Villasimius, in Sardegna, portando via la vita di Gabriele Loi, un giovane cagliaritano di soli 26 anni. Secondo quanto riportato da Casteddu Online, Gabriele è morto annegato nella spiaggia di Is Traias, sotto gli occhi sconvolti del padre, che si trovava con lui prima del suo turno di lavoro. Gabriele Loi era un aiuto cuoco nel resort Timi Ama, dove anche suo padre lavorava.

Un dolore insopportabile per la comunità

La notizia della tragica morte di Gabriele ha immediatamente sconvolto la comunità in cui il ragazzo viveva con la sua famiglia. La sindaca Francesca Fadda ha espresso la sua impotenza nel trovare le parole adatte per situazioni così tragiche, scrivendo sul suo profilo Facebook: “Da madre e da donna, trovo impossibile trovare le parole in casi come questi”.

I dettagli dell’incidente fatale

Gabriele Loi si trovava nella spiaggia di Is Traias a Villasimius, insieme a suo padre, che lavorava come cuoco nel residence Timi Ama. Mentre si trovava in acqua per fare un bagno, Gabriele ha iniziato ad avere difficoltà. Alcuni turisti stranieri si sono accorti della sua situazione e si sono precipitati in suo aiuto, riuscendo a trascinarlo verso la riva. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani. Anche l’elicottero del 118 è intervenuto, ma per Gabriele non c’era più nulla da fare. Si è appreso che il ragazzo era rimasto incastrato con una gamba in uno scoglio e non è riuscito a tornare in superficie da solo.

La morte improvvisa di Gabriele Loi ha gettato nell’abisso il suo padre e la sua famiglia, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità. Le autorità locali sono intervenute per indagare sull’incidente e ricostruire con precisione quanto accaduto. In un momento così doloroso, ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici di Gabriele, offrendo loro le nostre più sentite condoglianze. La sua giovane vita è stata spezzata in un tragico incidente che rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuto.