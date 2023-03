Tragedia ad Afragola: l’automobile ha perso il controllo e finisce violentemente contro un muro

Questa notte due giovani hanno perso la vita in un incidente mortale ad Afragola, a Napoli. Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22 anni, viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 quando questa ha sbandato e si è schiantata contro un muro in via San Marco all’1. Purtroppo Claudio De Rosa è morto sul colpo, mentre una terza persona, un amico di 20 anni, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Ferdinando Iaquino è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha purtroppo perso la vita per le ferite riportate nell’incidente. Il suo amico, che era in auto con lui, è stato trasportato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi trasferito al Cardarelli a causa di un’emorragia cerebrale, mettendo in pericolo la sua vita. Gli agenti del commissariato di Afragola sono intervenuti sul luogo dell’incidente per indagare sulle circostanze.