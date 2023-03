La storia d’amore tra Carol Alt e Ayrton Senna: quell’amore clandestino

Carol Alt era una rinomata top model negli anni ’90 e da tempo aveva una relazione stabile con il suo compagno, quando un uomo la conquistò al punto di intraprendere una relazione extraconiugale. Questo amore clandestino fu infine rivelato dopo molti anni. L’uomo che conquistò il suo affetto fu il famoso pilota di Formula Uno Ayrton Senna. Scopriamo i dettagli.

Come si sono conosciuti Ayrton Senna e Carol Alt?

Prima di parlare della relazione sentimentale tra l’ex top model Carol Alt e Ayrton Senna, bisogna guardare indietro al 1° maggio 1994. Il campione di Formula 1 aveva solo 35 anni quando, durante il Gran Premio di San Marino, si verificò un incidente mortale. Tutti gli sforzi per salvarlo furono vani e lasciò un vuoto incolmabile non solo nel mondo dello sport, ma anche nel cuore di una donna che lo teneva stretto.

Da tempo circolavano voci e speculazioni su una relazione sentimentale tra Senna e la famosa top model Carol Alt. Anni dopo, la Alt ha confermato la verità e ha rivelato che l’amore che condividevano era così forte che decise di dire al marito della loro separazione il giorno della scomparsa del pilota.

Carol Alt ha ricordato di aver incontrato Senna negli anni ’90, quando era sposata con il giocatore di hockey su ghiaccio Ron Greschner. Purtroppo, il loro matrimonio era tormentato da disaccordi e litigi. Tuttavia, la sua vita è cambiata nel 1990, quando lui era un famoso e attraente pilota di Formula Uno e lei una top model che affascinava tutti.

Il racconto di Carol Alt su quell’amore clandestino

Carol Alt e Ayrton Senna hanno condiviso un legame immediato, ma hanno dovuto mantenere segreta la loro relazione a causa delle connotazioni negative associate alle relazioni clandestine dell’epoca. Dopo molti anni di silenzio, l’ex top model ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto. Ha rivelato che una sera a Milano, dopo un acceso diverbio con il marito Ron, questi aveva fatto le valigie ed era partito. La sua assistente, vedendola in difficoltà, decise di accompagnarla a una sfilata di moda, dove i fotografi continuavano a chiederle foto.

Ancora oggi conserva una foto in particolare, che la ritrae con Ayrton Senna, che all’epoca non conosceva. Non conosceva la sua professione, ma andarono comunque a cena fuori e conversarono fino a tarda notte. Dopo la cena, lei dichiarò che lui “toccava le stelle”. Nonostante non sapesse chi fosse, capì che sarebbe diventato il suo più grande amore.

La relazione tra Ayrton e Carol durò quattro anni, fino a quando Ayrton percepì il pericolo della sua professione. Il 1° maggio 1994, Carol Alt annunciò la fine del suo matrimonio con Ron, ma l’incidente cambiò tutto. Rimase con il giocatore di hockey su prato per altri due anni, ma alla fine lo lasciò. Carol rimpiange ancora di non aver potuto vivere la grande storia d’amore con Ayrton Senna.