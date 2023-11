Tragedia al lavoro: Operaio precipita nella diga e muore

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la provincia di Sondrio nel pomeriggio di venerdì 24 novembre. Un operaio di 54 anni, Amilcare Marchetti, impegnato in lavori di manutenzione vicino alla diga di Sernio Lovero, è precipitato nell’acqua della diga. Nonostante gli sforzi disperati per sopravvivere, l’operaio è stato trovato senza vita nelle gelide acque.

I dettagli dell’incidente

L’incidente che ha portato all’affondamento tragico dell’operaio è avvenuto intorno alle 15:00 di venerdì. Marchetti stava eseguendo lavori di pulizia lungo le sponde della diga quando, per cause ancora sotto indagine, è caduto nel bacino artificiale. Nell’acqua gelida, l’uomo ha cercato di nuotare per circa 10 minuti nel tentativo di salvarsi. Purtroppo, la temperatura estremamente bassa dell’acqua ha rapidamente causato l’ipotermia, indebolendo ulteriormente il 54enne e portandolo alla tragica fine per annegamento.

Indagini in corso

Le autorità, tra cui i carabinieri della compagnia di Tirano, stanno attualmente conducendo indagini approfondite per ricostruire l’incidente nel dettaglio. Sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza dell’impianto A2a per ottenere ulteriori informazioni sull’accaduto. Un aspetto cruciale da stabilire è se l’operaio disponeva dell’adeguata attrezzatura di sicurezza, un punto che sarà al centro delle indagini. Al momento, la procura deve ancora decidere se eseguire un esame autoptico sul corpo di Amilcare Marchetti.





Il cordoglio della società

La società presso cui l’operaio lavorava ha espresso profondo cordoglio per la perdita del loro collega. In una dichiarazione ufficiale, il Gruppo ha affermato: “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa del nostro caro collega e condividiamo il dolore dei suoi familiari. Stiamo collaborando pienamente con le autorità per stabilire le circostanze precise dell’incidente. A2A è pronta a fornire tutto il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria in questa indagine”.

Questo tragico incidente è un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza sul lavoro e della necessità di prevenire incidenti che possono portare a conseguenze così devastanti.