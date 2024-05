Digitare il Codice Segreto location: dove hanno girato il film di Purché finisca bene

Digitare il Codice Segreto location e ambientazione del film

Dove è stato girato Digitare il Codice Segreto ? “ Il film televisivo “Digitare il Codice Segreto” ha conquistato il pubblico non solo per la sua trama avvincente ma anche per le sue meravigliose location. Ambientato principalmente a San Benedetto del Tronto, una pittoresca località nella provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, il film offre una splendida panoramica di questa affascinante area d’Italia. La scelta di San Benedetto del Tronto, conosciuta per le sue spiagge dorate e l’atmosfera vivace, aggiunge un tocco di autenticità e bellezza visiva, rendendo ogni scena memorabile. Scopriamo dove hanno girato Digitare il Codice Segreto. Le location del film tv.





Digitare il Codice Segreto location e città

Produzione e riprese “Digitare il Codice Segreto” è stato girato nel marzo 2021, un periodo segnato dalle sfide della pandemia di COVID-19. Questo ha richiesto misure di sicurezza straordinarie, inclusi tamponi giornalieri per cast e troupe, garantendo così la produzione in un ambiente sicuro e conforme alle normative vigenti. Questa dedizione alla sicurezza ha permesso alla produzione di procedere senza intoppi, nonostante le difficoltà.

Le riprese si sono svolte in varie location di grande impatto all’interno di San Benedetto del Tronto. Luoghi come la Palazzina Azzurra, il circolo nautico, il rinomato ristorante Sasushi, il corso di via XX Settembre e la storica libreria di viale Secondo Moretti hanno tutti contribuito a creare l’atmosfera perfetta per il film. Ogni setting è stato scelto con cura per riflettere le diverse sfaccettature della trama e per immergere completamente gli spettatori nell’universo del film.

Dove hanno girato Digitare il Codice Segreto, le location del film

La trama del film ruota intorno al personaggio del dottor Alberico Ferretti, interpretato magistralmente da Neri Marcorè, uno psicologo e autore di successo che si ritrova a fare i conti con la sua natura parsimoniosa nonostante la fama acquisita. Il suo incontro con Beatrice, una giovane donna che porta freschezza e scompiglio nella sua vita, offre un intreccio ricco di colpi di scena e momenti emotivi, il tutto splendidamente incorniciato dalle ambientazioni italiane.

L’uso efficace di queste location italiane, insieme ad una narrazione coinvolgente e personaggi ben sviluppati, fa di “Digitare il Codice Segreto” un esemplare rappresentante delle produzioni televisive italiane contemporanee, capace di catturare l’attenzione di un pubblico internazionale e di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia.