Castello gonfiabile sollevato dal vento: perde la vita un bambino di due anni, un altro ferito durante una celebrazione

In un tragico evento avvenuto nella contea di Pinal, in Arizona, la tranquillità di un pomeriggio è stata spezzata quando una casa gonfiabile, in cui giocavano dei bambini, è stata sollevata da una forte raffica di vento. L’incidente ha portato alla morte di un bimbo di due anni e ha lasciato ferito un altro minore.





Il drammatico evento si è verificato lo scorso sabato, precisamente su W. Rosemead Drive, dove i bambini si trovavano a giocare all’interno dell’attrazione gonfiabile. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, una improvvisa raffica di vento ha fatto volare l’attrazione nel lotto vicino, causando la tragedia.

Il piccolo di due anni, tragicamente sbalzato dalla struttura, è stato immediatamente trasportato all’ospedale ma, nonostante gli sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare per salvarlo. L’altro bambino, fortunatamente, ha riportato solo ferite considerate non mortali ed è stato anch’esso portato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica degli eventi e per stabilire eventuali responsabilità. Al momento, la polizia tratta l’accaduto come una tragica fatalità, ma l’inchiesta è ancora in corso.

Questo incidente solleva nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture gonfiabili e sull’importanza di garantire misure di sicurezza adeguate, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. La comunità locale è stata scossa da questo incidente, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei più piccoli in spazi ricreativi all’aperto.

La perdita di una giovane vita in circostanze così tragiche è un doloroso promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di vigilare costantemente sulla sicurezza dei nostri bambini.