Errore fatale: nonna scambia vino per acqua nel biberon, neonato di 4 mesi in coma etilico a Brindisi

In un drammatico episodio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, un errore casalingo ha portato al ricovero in rianimazione di un bambino di soli quattro mesi. La nonna, in un gesto di distrazione, ha utilizzato vino bianco anziché acqua per preparare il latte in polvere del nipote, causando un coma etilico nel piccolo.





Il tragico equivoco è avvenuto quando la nonna, sotto pressione per le molteplici incombenze quotidiane, ha erroneamente preso una bottiglia di vino, scambiandola per acqua a causa del suo colore scuro. Dopo aver miscelato il latte in polvere con il vino, il bimbo ha immediatamente mostrato segni di rifiuto, smettendo di bere e respingendo il biberon.

La nonna ha rapidamente notato l’errore quando il piccolo ha rifiutato di bere ulteriormente. Di fronte alla gravità della situazione, ha subito avvisato la madre del bambino che lo ha trasportato urgentemente al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Qui, i medici hanno diagnosticato il coma etilico e hanno proceduto con una lavanda gastrica. Vista la gravità del caso, il bambino è stato poi trasferito all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e ricoverato nel reparto di rianimazione.

Indagine in corso e contesto La Procura di Brindisi ha aperto un’indagine sull’accaduto, ma i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana tendono a considerarlo un incidente domestico senza ulteriori implicazioni. Nonostante l’accaduto, il personale medico rimane ottimista riguardo alle condizioni del piccolo, che mostrano segni di miglioramento.

Risposta della comunità e considerazioni finali L’incidente ha suscitato numerose reazioni di solidarietà e supporto dalla comunità online, con molti che esprimono comprensione e sostegno per la famiglia colpita. Il caso ha evidenziato l’importanza di prestare la massima attenzione nella gestione quotidiana delle attività domestiche, specialmente quando coinvolgono la salute e la sicurezza dei bambini.

Questo incidente serve da doloroso promemoria sulla necessità di vigilanza e attenzione nel preparare alimenti per i più piccoli, sottolineando come un semplice errore possa avere conseguenze devastanti. La comunità locale e online si unisce nel desiderio che il bambino possa recuperare completamente e tornare a una vita normale quanto prima.