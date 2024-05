Spagna: un uomo in fin di vita si sposa in ospedale con la sua fidanzata. “Godetevi ogni giorno come se non ci fosse un domani”

L’Ospedale di Cordoba in Andalusia è stato recentemente teatro di un evento toccante e insolito: le nozze in corsia tra un paziente terminale e la sua fidanzata. La dottoressa Raquel Rostro, specialista in Medicina Interna e responsabile del reparto di cure palliative, ha condiviso sui social media i dettagli di questo giorno straordinario, enfatizzando il profondo impegno di tutto il team sanitario per rendere il matrimonio indimenticabile.





Il matrimonio si è svolto giovedì, trasformando un normale giorno lavorativo in un momento di festa e amore. L’intero reparto è stato coinvolto nell’evento, dimostrando una solidarietà straordinaria. Medici e infermieri hanno curato ogni dettaglio: fiori, addobbi e abiti speciali per gli sposi. Anche il riso per celebrare i novelli sposi non è mancato, e sorprendentemente, è stata garantita anche la partecipazione dell’animale domestico della coppia, rendendo il momento ancora più personale e commovente.

La sposa, visibilmente commossa, è stata filmata mentre procedeva lungo il corridoio dell’ospedale, trasformato per l’occasione in una vera e propria navata nuziale. Tenendo in una mano il suo bouquet e nell’altra abbracciando lo sposo, ha percorso il cammino verso il balcone dove si sono tenute le nozze. Parenti, amici e il personale dell’ospedale li hanno accompagnati in questo percorso, circondati da un’atmosfera di gioia e commozione.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza di musica dal vivo, eseguita da alcuni membri del personale sanitario, che hanno suonato e cantato, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più magica e unica. Al termine delle nozze, la dottoressa Raquel Rostro ha condiviso un messaggio profondo, ricordando l’importanza di vivere pienamente ogni giorno: “Solo quando capiremo veramente che abbiamo un tempo limitato sulla Terra, e che non abbiamo modo di sapere quando il nostro tempo è scaduto, inizieremo a vivere ogni giornata al massimo come se fosse l’unica che abbiamo.”

Questo evento non solo ha evidenziato la capacità del personale medico di andare oltre i propri doveri clinici, ma ha anche messo in luce l’importanza dell’empatia e del supporto umano nelle cure palliative. Le nozze in ospedale a Cordoba rimarranno un simbolo di amore e cura, ricordando a tutti che, nonostante le difficoltà, la vita può sempre regalare momenti di pura bellezza.