Video di Michelle Comi e il brasiliano virale su Telegram: scopri quanto denaro ha guadagnato l’influencer romano

Il video hard di Michelle Comi e del Brasiliano è reale e sta circolando online, come confermato da Bufale.net che inizialmente aveva dubbi sulla sua autenticità.





Il video di Michelle Comi e il Brasiliano

Michelle Comi e il Brasiliano sono due personaggi noti nel panorama del web italiano. Il Brasiliano, in particolare, ha guadagnato visibilità grazie alle sue apparizioni nel programma televisivo “Diritto e Rovescio” su Rete 4 e nella trasmissione radiofonica “La Zanzara” su Radio 24.

Recentemente, un video che li ritrae in una scena di sesso ha iniziato a circolare su Telegram e tramite chat private. È importante fare attenzione agli sconosciuti che tentano di inviare il video tramite i social media, poiché molti potrebbero utilizzare questa opportunità per attuare campagne di phishing.

Il compenso del Brasiliano per il video hard con Michelle Comi

Il video ha scatenato un’accesa discussione online, con numerosi utenti che attaccano e deridono il Brasiliano per le sue “misure”. Per difendere la sua performance, il Brasiliano è intervenuto durante la trasmissione radiofonica di Giuseppe Cruciani, “La Zanzara”, confermando ulteriormente l’autenticità del video. Durante l’intervista, ha rivelato di aver ricevuto un compenso di 30.000 euro per girare la scena e ha ammesso di aver fatto uso di sostanze apparentemente illegali prima dell’incontro.

Questo episodio sottolinea l’importanza di essere cauti nel condividere contenuti online e di essere consapevoli delle possibili implicazioni legali e personali legate alla diffusione di materiale sensibile.