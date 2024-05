Rino Barillari preso a pugni da Depardieu in via Veneto, il maestro dei fotografi in ospedale: «Mi ha colpito, calci anche dalla donna con lui»

Un violento scontro tra il famoso attore francese Gérard Depardieu e il noto paparazzo Rino Barillari ha scosso la via Veneto, cuore della Dolce Vita romana. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, ha visto il fotoreporter essere aggredito sia da una donna che dall’attore stesso.





Il re dei paparazzi, Rino Barillari, ha raccontato di aver “intercettato” Depardieu in compagnia di una donna e di essersi avvicinato per scattare alcune foto. Tuttavia, la donna si è scagliata contro di lui con violenza, colpendolo con calci per allontanarlo. Successivamente, è intervenuto lo stesso Depardieu, che ha colpito il fotoreporter con dei pugni.

L’incidente è avvenuto all’Harry’s bar di via Veneto, dove Depardieu stava pranzando con la sua compagna e altre persone. Il fotoreporter ha tentato di fotografare il gruppo, ma la reazione è stata violenta e inaspettata. Depardieu ha tirato del ghiaccio e successivamente ha colpito Barillari con tre pugni al volto, causandone la caduta a terra.

Dopo l’aggressione, il fotoreporter è stato assistito dal titolare del locale, Piero Lepore, che ha chiamato i soccorsi. Barillari è stato poi trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’uomo, visibilmente provato dall’incidente, ha dichiarato di avere dolori alla testa e ha sottolineato la sua età di 79 anni.

Il racconto dell’aggressione

Il racconto dell’aggressione è stato reso pubblico dallo stesso Barillari, che ha evidenziato la violenza subita sia dalla donna che da Gérard Depardieu. L’attore francese, noto per i suoi ruoli cinematografici di grande successo, si è reso protagonista di un gesto violento che ha destato scalpore.

L’episodio ha suscitato grande interesse e preoccupazione nell’ambiente dei media e dell’intrattenimento, sollevando interrogativi sulle dinamiche tra personaggi pubblici e paparazzi.

Reazioni e riflessioni sull’incidente

L’aggressione subita da Rino Barillari ha generato reazioni e riflessioni sulla sicurezza e il rispetto della privacy nei confronti dei fotografi che operano nel mondo dello spettacolo. L’episodio solleva anche interrogativi sul comportamento delle celebrità e sulle possibili conseguenze legali per Depardieu.

La vicenda rimane al centro dell’attenzione mediatica, suscitando dibattiti e analisi sulle dinamiche tra paparazzi e personaggi pubblici. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa violenta aggressione e se ci saranno sviluppi legali in seguito all’incidente.

L’aggressione subita da Rino Barillari da parte di Gérard Depardieu sulla via Veneto rappresenta un episodio di grande rilevanza e solleva importanti questioni legate alla sicurezza dei fotografi e al comportamento delle celebrità. L’evento continua a generare interesse e preoccupazione, alimentando il dibattito sull’etica e la legalità nell’ambiente dello spettacolo.