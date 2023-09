Tragedia annunciata: la figlia muore di stenti mentre la madre pensava bastassero 2 biberon di latte

Il Dramma di Diana Pifferi

Il 21 luglio 2022, un giorno che rimarrà impresso nella memoria di tutti, Diana Pifferi, una bambina di soli 18 mesi, venne trovata senza vita nella sua casa di Milano. La donna responsabile della sua cura, Alessia Pifferi, è stata accusata della sua morte e si è recentemente presentata davanti alla corte d’Assise di Milano per raccontare la sua versione dei fatti.

La Difesa di Alessia Pifferi

Durante l’udienza, Alessia Pifferi ha sostenuto di aver sempre accudito sua figlia come una madre esemplare. Ha affermato di aver fatto tutto il possibile per il benessere della bambina. Tuttavia, ha ammesso di aver lasciato Diana sola in diverse occasioni per recarsi a Leffe, in provincia di Bergamo, e passare del tempo con il suo compagno.

La Terribile Verità

Alessia Pifferi ha rivelato di aver lasciato due biberon di latte, due bottigliette d’acqua e una di tè per la piccola Diana. Credeva che fosse sufficiente per il suo sostentamento. Il ritorno a casa fu il momento in cui il dramma si svelò. Alessia ha raccontato di aver trovato la sua bambina immobile nel lettino. Nonostante i suoi sforzi disperati per rianimarla, Diana non rispose. La madre, nel panico, cercò aiuto da una vicina e chiamò immediatamente il 118. Tuttavia, i medici non poterono fare nulla per salvare la piccola.

L’Assenza di Solidarietà

In un momento così drammatico, Alessia Pifferi chiese al compagno, con cui aveva trascorso i giorni precedenti mentre la figlia moriva di stenti, di raggiungerla. Incredibilmente, l’uomo la ignorò. La tragica storia di Diana Pifferi è un caso di negligenza che ha scosso profondamente tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza.

In Memoriam

La morte di Diana Pifferi è una terribile testimonianza dell’importanza della responsabilità genitoriale e dell’attenzione dovuta ai più vulnerabili tra noi. La sua memoria dovrebbe servire come monito affinché tragedie simili siano evitate in futuro.