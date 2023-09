Alessia Marcuzzi conduttrice di Boomerissima si rilassa in barca a Capri, ma dove è il suo compagno?

L’amore di Alessia per Capri

Alessia Marcuzzi potrebbe non avere un uomo accanto a sé, ma ha trovato l’amore in un luogo speciale: Capri. Spesso l’abbiamo vista sull’isola, circondata dalla sua famiglia e amiche, con uno spirito radiante che sembra non essere scalfito dagli anni e dalle sfide. Recentemente, si è goduta un tour gastronomico sull’isola, un viaggio culinario che ha condiviso con amiche del cuore.

Una Donna Amata da Tutte

Alessia Marcuzzi è amata da molte donne, e questo amore è ben meritato. Il suo ottimismo e l’energia che trasmette sono contagiosi. Queste qualità sono parte di lei grazie all’eredità dei suoi genitori e della sua mitica nonna Mela. Tuttavia, ha anche lavorato su se stessa, soprattutto durante il periodo di lockdown. Ha ridefinito le sue priorità, affrontato il suo rapporto con l’ex marito Paolo, da cui si è separata ma che è comunque rimasto nella sua vita.

Progetti e Passioni

Nel lavoro, Alessia Marcuzzi ha preso in mano le redini della sua carriera. Ha avviato progetti che la appassionano profondamente, come “Boomerissima,” una sfida tra generazioni che tornerà in onda il 31 ottobre su Raidue. Sta lavorando duramente per portare avanti questo progetto, dimostrando il suo impegno.

Inoltre, Alessia è anche una donna d’affari di successo. Gestisce le sue linee di borse e cosmetici, e ha annunciato il lancio di nuovi prodotti, inclusi i kit per le labbra, attraverso il suo marchio “Luce Beauty.” Anche il suo brand di borse e accessori, “Marks and Angels,” ha una nuova collezione in arrivo.

La Ricerca dell’Amore

Tuttavia, c’è un vuoto nella vita di Alessia: la mancanza di un compagno. Sta cercando un uomo che possa stimolarla e rassicurarla, con una personalità forte. La sua agenda occupata rende difficile per lei incontrare potenziali candidati, e la sua popolarità la costringe a restare discreta nei suoi appuntamenti. Questo è particolarmente importante per lei, considerando il suo ruolo di madre. Suo figlio Tommaso è ormai adulto e vive a Milano, dove lavora suo padre Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Suo figlio Mia, invece, ha 12 anni, un’età critica che Alessia tiene in massima considerazione. Per questo motivo, sceglie progetti lavorativi che le consentono di bilanciare lavoro e famiglia.

Un Sogno da Realizzare

Il sogno di Alessia è sempre stato quello di condurre un talk show al femminile simile a un “Harem,” dove le sue amiche sarebbero le ospiti d’onore. Questo sogno potrebbe presto diventare realtà, permettendo a Alessia Marcuzzi di condividere il palcoscenico con amiche come Marella, Ezia, Claudia Scutti, Laura Pausini, Elena Santarelli, Luciana Littizzetto, e Francesca Fagnani.

Un Mix Unico

La famiglia di Alessia è come un gineceo, con una madre amorevole, una nonna affettuosa, e una figlia dolce. La sua personalità riflette sia la sua eredità familiare che il suo carattere spumeggiante. Nonostante la sua agenda sempre piena, Alessia Marcuzzi continua a brillare nel mondo dello spettacolo italiano, dimostrando che la TV assomiglia a chi la fa.