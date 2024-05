Corinna mette in vendita la serie di cronografi di Michael Schumacher: esemplari rari, prezzi astronomici

La famiglia del rinomato pilota di Formula 1, Michael Schumacher, ha annunciato la messa all’asta di otto pregiati orologi dalla sua collezione privata, in un momento in cui le informazioni sulle sue condizioni di salute rimangono riservate. Tra i pezzi all’asta, vi sono due orologi regalati da Jean Todt, ex team principal della Ferrari, segno di una storica amicizia e collaborazione professionale.





La decisione di vendere parte della collezione di Schumacher è legata alle notevoli spese per le cure mediche a cui il pilota è sottoposto dal suo tragico incidente sugli sci nel dicembre 2013, oltre a future spese familiari come il matrimonio di sua figlia, Gina-Maria. Corinna Schumacher, moglie di Michael, ha affidato la vendita alla rinomata casa d’aste Christie’s, che terrà l’evento a Ginevra il prossimo 13 maggio.

Remi Guillemin, responsabile degli orologi di Christie’s Europa, ha espresso gratitudine per la fiducia della famiglia Schumacher, sottolineando il valore sia storico che affettivo degli orologi: “Siamo onorati di poter offrire questi esemplari unici, che oltre al loro valore intrinseco, rappresentano pezzi di storia della Formula 1.”

Gli orologi saranno esposti in una tournée internazionale che toccherà città come Los Angeles, Hong Kong, Taiwan, Dubai e New York, prima dell’asta di maggio. La famiglia spera di incassare oltre 4 milioni di dollari, somma che riflette il valore estimato e l’importanza dei pezzi.

Nel dettaglio, tra gli orologi in vendita ci sono cinque pezzi della collezione Ruthenium di François-Paul Journe e un Rolex Daytona in oro 14k, dono del manager storico di Schumacher, Willi Weber. I due orologi regalati da Jean Todt includono un Platinum Vagabondage I, dal valore stimato tra 1,2 e 2,2 milioni di dollari, caratterizzato da un quadrante rosso con simboli che celebrano i sette titoli mondiali di Schumacher, il design del suo casco e l’emblema del Cavallino Rampante, e un Audemars Piguet, personalizzato con il disegno del casco da corsa di Schumacher e una dedica di Todt, con un valore stimato tra i 200mila e i 300mila dollari.

Questa vendita non solo aiuta a sostenere le spese mediche e personali della famiglia Schumacher, ma offre anche agli appassionati di orologi e di Formula 1 l’opportunità di possedere un pezzo di storia legato a uno dei più grandi piloti di tutti i tempi.