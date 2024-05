Anita Olivieri su Giuseppe Garibaldi: “Per lui conta di più l’esposizione di una relazione”

Anita Olivieri, nota per il suo recente percorso nel reality show “Grande Fratello”, ha condiviso riflessioni profonde in una recente intervista radiofonica a RDS Next. Durante il colloquio, moderato dalle ex partecipanti Martina Nasoni e Alessia Prete, Olivieri ha discusso della complessità delle relazioni umane, soprattutto in riferimento al suo ex amico Giuseppe Garibaldi.





Durante la loro permanenza nella casa del GF, Olivieri e Garibaldi avevano sviluppato un legame stretto, tanto che Garibaldi si era distanziato da Beatrice Luzzi, con cui aveva un rapporto conflittuale, per avvicinarsi a Olivieri. Tuttavia, al termine del programma, Garibaldi ha deciso di interrompere l’amicizia, un gesto che Olivieri attribuisce a possibili influenze esterne. “Non posso dire altro su Giuseppe. Quando siamo usciti, evidentemente era scomodo parlarne. Accetto la sua decisione, ma le conseguenze saranno sue”, ha dichiarato la Olivieri, aggiungendo che l’amicizia è stata compromessa forse a causa della pressione dei fan di Luzzi, soprannominati “Luzzers”.

Olivieri ha anche espresso il proprio disappunto per come le relazioni cambino nel contesto dello showbiz, evidenziando l’importanza dei valori autentici e della lealtà. “Gli scrivevo sempre io, poi è venuto a Roma e non me l’ha detto. Dopo solo sei mesi, la realtà si è dimostrata deludente. È difficile quando le persone che ritieni vicine, per visibilità o altri motivi, si allontanano”, ha commentato.

Nell’intervista, ha anche parlato del suo ingresso nel Grande Fratello, motivato da un periodo di crisi esistenziale. Nonostante le critiche ricevute, come quelle di essere stata una plurilaureata raccomandata, Olivieri ha sottolineato la propria determinazione e le sfide accademiche superate, passando da studi in Comunicazione e Marketing a Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. “Ho voluto dimostrare a me stessa di poterlo fare, nonostante la pressione sociale”, ha spiegato.

Infine, Olivieri ha delineato il suo futuro, aspirando a un ruolo nell’intrattenimento, ispirata dal padre, un ex clown, e dalla sua passione per fare sorridere le persone. Ha anche ricordato brevemente i suoi compagni di viaggio nel Grande Fratello, descrivendo alcuni di loro con metafore colorite, come “cous cous pieno di cose senza senso” per Grecia Colmenares e “il più piccante peperoncino sulla faccia della terra” per Beatrice Luzzi.

Questa intervista offre uno sguardo intimo sulle sfide personali e professionali affrontate da Olivieri dopo il Grande Fratello, mostrando un lato più riflessivo e vulnerabile della personalità televisiva.