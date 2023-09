Braga – Napoli Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

Presentazione della Partita

Mercoledì 20 settembre, alle ore 21, gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati sullo stadio Comunale di Braga per assistere al match Braga-Napoli, che rappresenta la prima sfida del gruppo C della Champions League. In questo gruppo figurano anche il Real Madrid e l’Union Berlino, che si sfideranno al “Santiago Bernabeu” di Madrid alle ore 18.45.

Confronto Inedito

Questa sarà la prima volta che Braga e Napoli si sfideranno direttamente in una competizione ufficiale. I partenopei vantano invece un bilancio di 12 incontri ufficiali con squadre portoghesi, che si traduce in sette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. L’arbitro designato per questa sfida è l’olandese Serdar Gozubuyuk.

Le Probabili Formazioni

Braga (4-2-3-1):

Matheus

Gomez

José Fonte

Niakaté

Marin

Vitor Carvalho

Al-Musrati

Ricardo Horta

Pizzi

Bruma

Abel Ruiz

Napoli (4-3-3):

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Juan Jesus

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Raspadori

Osimhen

Kvaratskhelia

Dove Seguire Braga-Napoli in TV e Streaming

Su Sky Sport

Per gli appassionati italiani, la partita Braga-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (canale 253) con inizio dalle ore 20.55. Gli abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la partita in streaming su Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite le app dedicate.

Mediaset Infinity

Gli appassionati potranno anche optare per Mediaset Infinity, attivando il canale Infinity+ a pagamento, per godersi la partita in streaming.

NOW TV

Un’altra opzione di streaming è NOW TV, disponibile previo abbonamento. Gli appassionati potranno seguire il match su questa piattaforma, garantendo massima flessibilità e comodità.

Non perdete l’emozione della Champions League e seguite Braga-Napoli per scoprire quale squadra si affermerà in questo emozionante confronto europeo.