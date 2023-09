Sorpresa al Grande Fratello: Pier Silvio Berlusconi annuncia un cambiamento

Il Bilancio del Grande Fratello

Dopo appena 10 giorni dall’inizio del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini su Mediaset, è già tempo di fare il punto della situazione. La novità di quest’anno, ovvero l’approccio meno “trash” voluto da Pier Silvio Berlusconi, sembra non aver entusiasmato il pubblico televisivo. Questo potrebbe essere attribuito all’affaticamento derivante da un format che ormai va avanti da oltre 20 anni, e gli ascolti ne sono una chiara conferma.

La Caduta degli Ascolti

Nonostante un inizio promettente, con picchi di share del 23% durante la prima puntata trasmessa l’11 settembre, le puntate successive hanno visto il Grande Fratello soccombere alla concorrenza. Nella seconda diretta (venerdì 15 settembre), il programma ha ceduto il passo ai Tim Music Awards trasmessi su Rai 1. Lunedì 18 settembre, invece, è stata un’altra serata difficile per Signorini, con uno share del 18%. Incredibilmente, il reality di punta di Mediaset è stato superato persino dalle repliche de Il Commissario Montalbano del 2005.

Alla Ricerca delle Cause

Ciò che sembra non funzionare è un mistero. Forse i telespettatori, abituati alle liti e agli scontri, si sono ritrovati annoiati dai concorrenti, compresi vip e nip, che sembrano tenere un profilo più basso. Può darsi che Alfonso Signorini non stia più convincendo come conduttore, oppure che Cesara Buonamici non sia la scelta giusta per quella poltrona. Le incertezze sono molte, ma una cosa è chiara: il Grande Fratello sta attraversando un momento difficile.

La Nuova Strategia di Mediaset

Per cercare di invertire la tendenza, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione del Grande Fratello. Durante la diretta di lunedì, il conduttore ha annunciato: “Questa settimana andremo in onda lunedì (stasera ndr) e giovedì”. Questo cambiamento nella programmazione potrebbe essere stato preso in considerazione già da tempo, in vista del ritorno su Rai 1 di Carlo Conti con Tale e Quale Show a partire dal 22 settembre, una concorrenza troppo forte. Il calo di ascolti ha probabilmente accelerato questa decisione. Anche se il programma fosse rimasto in onda il venerdì, avrebbe comunque dovuto competere con Ulisse di Alberto Angela, senza garanzie di successo.

In sintesi, da ora in poi, il Grande Fratello andrà in onda il lunedì e il giovedì alle 21.30 su Canale 5.