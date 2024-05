Matteo Monfrini, tragica fine in moto a 36 anni: il motociclista era in ospedale da sette giorni

Matteo Monfrini, 36 anni, è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’evento si è verificato sulla provinciale Francesca, tra Ghisalba e Cologno al Serio, nel Bergamasco. Originario di Melzo, nel Milanese, Monfrini viveva a Treviglio. La sua moto di grossa cilindrata si è schiantata contro un’auto che stava uscendo da una strada laterale.





Le condizioni di Monfrini sono apparse subito gravissime. Dopo aver centrato la portiera anteriore destra della vettura, il motociclista è stato sbalzato dalla sella, cadendo con violenza sull’asfalto. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, rianimando e intubando Monfrini sul posto prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei medici, purtroppo, Monfrini non è sopravvissuto.

L’incidente di Monfrini mette in evidenza i pericoli insiti nella guida su strada, specialmente per i motociclisti, spesso vulnerabili in caso di collisione. La perdita di Matteo Monfrini è una tragedia che ha colpito la comunità, sollevando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale e l’importanza di essere vigili durante la guida.

Questo episodio doloroso ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla sicurezza stradale e adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire tragedie simili. La morte di Matteo Monfrini è una perdita significativa, e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di chi lo conosceva e lo amava.