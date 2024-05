“Pensavo di avere un semplice raffreddore, ma era un cancro avanzato. Temendo il peggio, ho vinto la battaglia: sono in via di guarigione.”

Natalie Sue, una giovane estetista della Florida e madre di un bambino, inizialmente pensava di avere solo una tosse persistente. La sua vita cambiò il 13 maggio 2022, quando, dopo aver tossito un coagulo di sangue, si recò al pronto soccorso. Gli esami rilevarono quattro tumori nei suoi polmoni, causati da un melanoma precedentemente diagnosticato. Il melanoma era stato rimosso nel 2017, ma la malattia si ripresentò, iniziando a manifestarsi con sintomi apparentemente innocui.





Il cancro di Natalie era al quarto stadio, con un tasso di sopravvivenza del 30%. Il radiologo che le diede la notizia era visibilmente addolorato. “Il mio cuore si è spezzato”, ha dichiarato Natalie, ricordando il momento in cui il suo mondo crollò. Nonostante la diagnosi devastante, decise di partire per una vacanza in Messico con la famiglia, determinata a godersi la vita nonostante l’incertezza del suo futuro.

Di ritorno dalla vacanza, Natalie affrontò otto mesi di chemioterapia e immunoterapia. Il trattamento fu estenuante, causando dolori intensi e insufficienza epatica. Per gestire il dolore, Natalie fece affidamento su farmaci antinfiammatori e steroidi. Dopo 276 giorni di lotta, Natalie sconfisse il tumore.

Natalie ha condiviso la sua storia su Instagram, esprimendo la sua gioia per aver sconfitto il cancro. “Ho sconfitto il cancro allo stadio 4!” ha scritto, ricevendo molti messaggi di sostegno. In un podcast, Natalie ha descritto la sua incredibile sensazione di essere ora “NED” (no evidence of disease), ovvero senza tracce della malattia.

La storia di Natalie Sue è un esempio ispiratore di coraggio e resilienza. Il suo viaggio dalla diagnosi spaventosa alla guarigione completa dimostra la forza dello spirito umano. La sua esperienza è un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno lottando contro il cancro o altre sfide difficili nella vita.