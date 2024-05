Chi sono gli Hues Corporation e cosa stanno facendo oggi: ‘Il successo è stato straordinario’

Gli Hues Corporation sono un famoso trio musicale americano, conosciuti per la loro musica funk e R&B. Il loro singolo più popolare è Rock the Boat.





Questo trio, composto da Hubert Ann Kelly, St. Clair Lee e Fleming Williams, venne formato a Los Angeles nel 1969. Originariamente chiamati Children of Howard Hughes, iniziarono la loro carriera discografica nel 1970 con il singolo Goodfootin, che purtroppo non ottenne successo commerciale.

Il 1972 fu l’anno in cui ebbero uno svolta significativa. Hanno interpretato tre canzoni per la colonna sonora del film Blacula. Successivamente, nel 1973, RCA Records li mise sotto contratto e rilasciò il loro primo album, Freedom for the Stallion. Quando sembrava che il loro successo fosse in declino, il terzo singolo dell’album, Rock the Boat, diventò popolare nei club di New York, divenendo prima un tormentone radiofonico e poi una hit internazionale, con vendite superiori a due milioni di copie. Nel 1974, Tommy Brown divenne il nuovo membro del gruppo in sostituzione di Williams. Purtroppo, la popolarità del gruppo continuò a diminuire fino al loro scioglimento all’inizio degli anni ’80.

Rock the Boat è noto come il primo pezzo disco cantato a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti (chissà questo fatto storico il 6 luglio 1974). Solo pochi mesi prima, TSOP (The Sound of Philadelphia) aveva raggiunto il primo posto, ma è una traccia strumentale.

Rock the Boat, scritto da Waldo Holmes, fu pubblicato negli Stati Uniti prima di Rock Your Baby, ma arrivò in Italia solo alcuni mesi dopo. Ha ispirato Casey e Finch nella composizione di Rock Your Baby dopo averla ascoltata ripetutamente in un club di Miami sulla Ottava Strada.

Il successo di Rock the Boat fu straordinario anche se non immediato. La traccia mescola ritmi caraibici con elementi di rumba, reggae e disco, e rimane un classico delle feste casalinghe. Un componente del gruppo, St.Clair Lee (1944-2011), ricorda come la canzone fosse incredibilmente versatile, definendola “una canzone d’amore senza essere una canzone d’amore”. Sottolinea anche che furono le discoteche a innescare il successo della canzone. Le radio la ignorarono, fino a quando non venne usata nei club di New York City per riempire la pista da ballo. Solo allora iniziò a essere cercata nei negozi durante il giorno. Il successo mondiale fu tardivo, quasi un anno dopo l’uscita iniziale dell’album Freedom for the Stallion nella primavera del ’73. In Italia, la fama arrivò più tardi, nell’autunno, e continuò fino al 1975, quando il logo Soul Explosion divenne un punto di riferimento.