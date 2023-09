Un Weekend in Famiglia: Eleonora Daniele e il Marito Giulio Tassoni

Un Settembre al Caldo

Settembre porta ancora con sé il calore estivo, una tentazione irresistibile per prolungare la sensazione di vacanza anche quando il lavoro ha ripreso. Eleonora Daniele, la conduttrice di “Storie italiane” su Raiuno, ha deciso di cogliere questa opportunità per trascorrere una giornata libera con la sua famiglia prima che i nuovi impegni la sovrastino. E quale posto migliore se non la piscina?

Un Giorno di Relax

La giornata di Eleonora Daniele si è svolta tra le vasche e il giardino di un elegante hotel nella zona Parioli di Roma. La conduttrice, con il suo “nécessaire” che includeva occhiali da sole e un costume intero, ha goduto del sole e dell’acqua, valorizzando la sua forma smagliante. Ma non era sola.

Una Giornata in Famiglia

Eleonora ha portato con sé anche la sua piccola Carlotta di tre anni, preparando per lei un corredo di giocattoli, bambole, frutta e merendine. Tutto il necessario per far divertire la piccola durante la giornata in piscina. Tuttavia, non c’è nulla che possa sostituire le coccole di mamma e papà, che sono sempre pronti a giocare con lei, in acqua e fuori, e ad avvolgerla con affetto.

Amore Duraturo

La tenerezza non manca neanche tra Eleonora e suo marito Giulio Tassoni. La coppia, sposata dal 2019, mostra un amore appassionato che sembra non accennare a diminuire nel tempo. Nonostante le nozze siano arrivate dopo 16 anni di fidanzamento, Eleonora e Giulio sembrano innamorati come il primo giorno, se non di più. La domenica in famiglia è un momento sacro per loro.

Un Tempo Prezioso

Eleonora Daniele, impegnata nella conduzione di “Storie italiane” tutte le mattine dal lunedì al venerdì, cerca di capitalizzare al massimo il tempo in cui può essere fisicamente presente con Carlotta. Questo è ancora più importante ora che a ottobre raddoppierà il suo impegno televisivo con “Storie di sera” in seconda serata su Raiuno.

La giornalista e il suo marito sono sempre presenti per la loro bambina, coccolandola e avvolgendola con amore, sia nell’acqua della piscina dei bambini che fuori da essa. Un esempio di famiglia unita e amorevole che dimostra quanto sia prezioso passare del tempo insieme.