“Adesso sono single”: Clara parla della rottura e del messaggio ricevuto da Fedez dopo Sanremo

La cantante Clara ha ufficialmente dichiarato di essere tornata single, ponendo fine alla lunga relazione con Jacopo Neri, durata circa due anni e mezzo. La notizia è stata confermata dalla stessa artista durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, dove ha parlato apertamente della sua vita privata e del suo percorso professionale. La storia, iniziata nel novembre del 2022, si è conclusa recentemente, come ha spiegato la cantante: “Sono single, non da molto tempo”. Clara ha definito questa relazione la più significativa della sua vita, ma ha anche sottolineato di non essere attualmente innamorata.





Durante l’intervista, la cantante ha affrontato anche il tema del suo rapporto con Fedez, con cui ha collaborato dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo. I due si erano già incrociati in passato, ma è stato proprio in occasione del Festival che hanno avuto modo di lavorare insieme. Dopo l’evento musicale, è stato il rapper a contattarla su Instagram per proporle una collaborazione: “Mi scrisse: Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire. Ci siamo trovati e ci abbiamo lavorato: non mi sono mai divertita tanto”, ha raccontato Clara.

La cantante ha anche spiegato come il lavoro in studio con Fedez sia stato caratterizzato da un approccio molto diverso tra loro: “In studio non siamo molto professionali e abbiamo un approccio opposto: io sono tutta cuffie, cuffiette, microfoni… lui no”. Nonostante le differenze, la collaborazione sembra aver avuto un ottimo risultato, e la cantante ha descritto l’esperienza come molto divertente.

Le voci di un possibile flirt tra Clara e Fedez hanno iniziato a circolare rapidamente, alimentate da speculazioni e fotomontaggi sui social media. Tuttavia, la cantante ha voluto chiarire la situazione, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il rapper. “È compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male”, ha dichiarato. La cantante sembra accettare con serenità l’attenzione mediatica sulla sua vita privata, purché non vengano coinvolti aspetti personali o familiari più delicati.

Un ulteriore chiarimento è arrivato anche da Gabriele Vagnato, che ha trascorso una giornata insieme a Clara e Fedez, confermando che tra i due non c’è alcuna relazione sentimentale. “Non stanno insieme, lui ha un’altra”, ha affermato Vagnato, aggiungendo ulteriori dettagli per smentire le voci che circolano sul web.

Nonostante l’interesse pubblico per la sua vita privata, Clara sembra gestire con equilibrio l’attenzione mediatica. Ha dichiarato di non sentirsi particolarmente infastidita dai paparazzi o dalla curiosità delle persone intorno a lei: “Mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata. Forse parlo così dal momento che non sono mai uscite cose gravi su di me e non è mai stata toccata la mia famiglia: in quest’ultimo caso darei in escandescenza”.

La cantante continua a concentrarsi sulla sua carriera musicale e sulle nuove opportunità artistiche che stanno emergendo. La collaborazione con Fedez, nata dopo il Festival di Sanremo, sembra aver segnato un momento importante per la sua crescita professionale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la capacità di creare connessioni significative nel mondo della musica.