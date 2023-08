Tragedia in crociera: La figlia legata al catamarano muore annegata

Un Inaspettato Episodio

Una crociera destinata a essere un momento di gioia e relax si è trasformata in una terribile tragedia per Mark e Kiri. La loro figlia di 13 mesi, Māhina Toki, ha perso la vita in modo drammatico mentre erano a bordo del catamarano Kalamari, attraccato a Musket Cove, nelle Fiji occidentali.

Una Fatale Catena di Eventi

La coppia aveva legato Māhina con un’imbracatura sul ponte mentre la bambina guardava un film. Poi, nel tentativo di preparare la cena, i genitori sono scesi in cambusa, lasciando la piccola da sola. Al loro ritorno, hanno fatto una tragica scoperta: la bambina era finita in acqua e annegata.

Una Corsa Contro il Tempo

I genitori hanno immediatamente cercato di rianimare la bambina, ma ogni sforzo è stato vano. Māhina, la cui vita era appena iniziata, è stata portata via da un destino crudele.

Una Comunità Solidale

Un compagno di crociera ha creato una pagina per raccogliere fondi per sostenere la famiglia in questo momento di dolore e difficoltà. Le donazioni saranno utilizzate per i voli di ritorno in Nuova Zelanda, il costo del funerale e per aiutare i genitori a ricostruire le loro vite dopo questa tragedia.

Un Ricordo di Una Bambina Allegra e Amante del Mare

Māhina è descritta come una bambina felice e sorridente, che amava l’acqua e la vita in barca. Ora, la sua famiglia è costretta a tornare a casa, a Great Barrier Island, con il cuore spezzato.

Un Futuro da Indagare

Le circostanze esatte della tragica morte di Māhina sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità delle Fiji. Nel frattempo, la comunità si è unita per offrire il proprio supporto alla famiglia provata dalla perdita di una giovane vita così preziosa.