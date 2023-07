Tragedia nella piscina di casa: Bimbo di 2 anni trovato senza vita, il fratellino salvo

Una terribile tragedia si è verificata a Taurisano, nella provincia di Lecce, dove un bambino di soli due anni è stato trovato annegato nella piscina di famiglia. La madre e la nonna sono state colte dallo shock, con la nonna che ha fatto la tragica scoperta nella villa di campagna. Si ipotizza che il piccolo sia sfuggito alla sorveglianza e sia caduto accidentalmente nella piscina, un incidente fatale causato da una momentanea distrazione.

La scoperta drammatica

Il piccolo di nome Martino è stato trovato dalla nonna nella vasca profonda un metro. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto in pochi minuti lunedì sera nella località di Contrada Ucceri, a breve distanza dalla strada provinciale 360. Al momento dell’incidente, la madre e la nonna si trovavano nella casa di proprietà dei nonni paterni.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori e i tentativi di rianimazione che sono durati oltre un’ora, purtroppo non è stato possibile salvare Martino. La tragedia ha generato disperazione e dolore nell’intera comunità. Attualmente, le indagini sono nelle mani del commissariato di Taurisano, che dovrà stabilire l’esatta dinamica e i tempi dell’incidente.

Il fratellino scampato alla tragedia

Il piccolo Martino era accompagnato dal suo fratellino gemello che, per fortuna, è riuscito a evitare l’incidente. È un raro motivo di sollievo in mezzo a questa tragedia, ma nonostante tutto, la famiglia è profondamente colpita dal dolore.

Tragedia simile nelle vicinanze di Vicenza

Pochi giorni fa, si è verificata una tragedia simile alle porte di Vicenza, dove un altro bambino della stessa età è annegato in una piscina di una casa in costruzione. Queste tristi vicende mettono in luce l’importanza della sicurezza nelle piscine domestiche e la necessità di adottare misure preventive adeguate per evitare tali incidenti.

La tragica morte del bimbo di due anni nella piscina di casa ha gettato nello sconforto la famiglia e la comunità di Taurisano. È fondamentale sensibilizzare sul tema della sicurezza nelle piscine domestiche e porre l’attenzione sulla sorveglianza costante dei bambini in prossimità di tali luoghi. In queste ore di profonda tristezza, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.