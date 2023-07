Tragedia su Strada: Un incidente mortale coinvolge un gruppo di amiche. Graziella muore sul colpo

Un viaggio tra amiche che si trasforma in un tragico incidente: martedì 25 luglio a Monteu Roero, in provincia di Cuneo, Piemonte, un Fiat Doblò con a bordo quattro donne ha sbandato finendo in un canale agricolo e capottando. Una triste notizia per le vittime coinvolte in questo drammatico evento.

Una Vita Spezzata

Graziella Conte, una donna di 82 anni residente a Pecetto Torinese, era al volante del mezzo al momento dell’incidente. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lei e ha perso la vita sul colpo. La tragedia è stata ancor più dolorosa per le altre passeggera: una di loro è stata trasferita in elicottero al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) di Torino, dove si trova in pericolo di vita.

Amicizia e Sofferenza

Le altre due donne presenti nell’auto, due sorelle, hanno riportato ferite meno gravi e sono state accompagnate in ambulanza rispettivamente agli ospedali di Cuneo e Verduno. Il gruppo di amiche si stava recando a Monteu Roero per visitare i parenti delle due sorelle, ma il destino ha voluto che il viaggio si concludesse in modo tragico.

Indagini in Corso

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, i carabinieri della stazione di Canale stanno svolgendo le necessarie indagini. Al momento, sembra che la conducente possa essere stata colpita da un improvviso malore al volante, rendendole impossibile mantenere il controllo dell’auto.

Un Bilancio Triste

Questo tragico incidente ha aumentato il triste conteggio delle vittime sulle strade della provincia di Cuneo. Con questa tragedia, il numero di vittime nel corso dell’anno è salito a 14 nella Granda, con 6 persone morte in auto, 6 in moto, un ciclista e un pedone. Questo è il secondo decesso avvenuto nel mese di luglio, ricordando il dolore di un anno fa quando, alla fine di luglio, il bilancio delle vittime era di 23.

Una Tragedia Che Ci Fa Riflettere

Questo incidente ci ricorda quanto sia importante guidare con prudenza e responsabilità, tenendo sempre conto della sicurezza nostra e degli altri sulla strada. Le nostre condoglianze vanno alle famiglie coinvolte in questa triste vicenda. Speriamo che la consapevolezza sulla sicurezza stradale possa aumentare, riducendo così il numero di tragedie simili in futuro.