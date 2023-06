Tragedia sul Lago di Garda: Alessio Manfredini annega a soli 25 anni sotto gli occhi del fratello - Controcopertina

Una giornata di vacanza si trasforma in una tragedia senza precedenti sulla spiaggia di Sirmione

Una giornata di relax sul Lago di Garda si è trasformata in una tragedia dal finale drammatico quando Alessio Manfredini, un giovane di 25 anni originario di Reggio Emilia, è annegato durante un tuffo nella spiaggia Giamaica di Sirmione. La tragedia si è consumata intorno alle 13:30 di ieri, sotto gli occhi impotenti del suo fratello e dei suoi amici. Nonostante i soccorsi tempestivi e gli sforzi del bagnino e dei presenti, Alessio è purtroppo deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale di Desenzano. Si ipotizza che la causa possa essere stata una congestione.

Cosa è accaduto

Alessio Manfredini, suo fratello Mirko e un amico erano in vacanza sul Lago di Garda per godersi qualche giorno di relax. Dopo aver trascorso la mattina alla spiaggia Giamaica, situata all’estremità della penisola di Sirmione, sotto le Grotte di Catullo, i tre hanno deciso di pranzare al chiosco sulla spiaggia. Poco dopo, intorno alle 13:30 di ieri, hanno deciso di rinfrescarsi con un tuffo in acqua. Tuttavia, durante il tuffo, Alessio è scomparso sotto gli occhi atterriti del fratello e dell’amico, senza più riemergere.

Con grande sforzo, gli amici sono riusciti a trovarlo sul fondo del lago e lo hanno portato a riva. Il bagnino, attirato dalle urla dei presenti, ha prontamente iniziato le manovre di soccorso, tra cui la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo degli aiuti tramite eliambulanza. Nonostante Alessio fosse stato recuperato ancora vivo, il suo cuore ha smesso di battere definitivamente poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Desenzano.

Un segno di rispetto e lutto si è diffuso tra la comunità di Sirmione, e il Comune ha deciso di annullare la cerimonia di consegna della “Bandiera blu” che era prevista proprio sulla spiaggia Giamaica la sera stessa.

Il cordoglio delle persone

Il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social media: “Brescello e la sua comunità piangono la tragica scomparsa del giovane Alessio Manfredini, avvenuta a Sirmione mentre trascorreva una giornata tranquilla con suo fratello Mirko e un amico. Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Brescello, rivolgendo un sentito pensiero ai genitori e ai familiari del caro Alessio che si trovano ad affrontare una perdita e un dolore immenso. La nostra comunità è vicina a loro, perché ogni vita spezzata rappresenta una ferita anche per noi”.