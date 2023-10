Tragedia sulla strada: giovane coppia investita da un’auto pirata, la ragazza muore dopo giorni di agonia

Un incidente stradale ha spezzato la vita di una giovane ragazza di soli 15 anni, Giulia Gargano. Travolta insieme al fidanzato mentre attraversava le strisce pedonali, Giulia è stata dichiarata cerebralmente morta dopo due giorni di lotta.

Il Tragico Incidente

L’incidente è avvenuto sabato 7 ottobre in via dei Platani, a Manzania, in provincia di Roma. Giulia e il suo fidanzato, un ragazzo di 16 anni, sono stati colpiti da un’auto guidata da una 22enne mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Nonostante le cure immediate, le condizioni di Giulia si sono rivelate subito critiche.

Una Lotta Senza Speranza

Ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Gemelli, Giulia ha lottato per la vita per due giorni. Tuttavia, nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare la sua morte cerebrale.

La Posizione della Guidatrice

La guidatrice dell’auto che ha colpito Giulia e il suo fidanzato potrebbe ora affrontare accuse gravi. Nonostante sia risultata negativa all’alcol test, potrebbe essere accusata di omicidio stradale. Nel frattempo, il fidanzato di Giulia, ancora ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Un Ricordo Straziante

Una residente della zona ha descritto la scena dell’incidente in termini agghiaccianti: “Sono uscita dal cancello del residence Praecilia e ho trovato l’inferno: c’era un ragazzo seduto su una sedia di plastica, proprio vicino al cancello, e una ragazza a terra che stava ricevendo le prime cure mediche”.

La morte di Giulia Gargano è una tragedia che tocca tutti noi. Una vita giovane spezzata troppo presto, un ricordo che rimarrà impresso nella mente di chiunque abbia conosciuto questa dolce ragazza.