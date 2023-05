Tragedia sulle strade: Quattro giovani persi in due gravi incidenti - Controcopertina

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, l’incubo delle strade si è abbattuto sulla regione umbra. Due incidenti separati hanno portato alla tragica perdita di quattro persone, tutte giovani. A Torricella, frazione del comune di Magione nel perugino, una macchina si è ribaltata poco dopo l’una di notte. Ancora non si conosce con esattezza la dinamica dell’incidente, ma purtroppo il risultato è certo: tre vittime.

In un secondo incidente, avvenuto nella stessa notte ma a Gubbio, un giovane alla guida ha perso la vita. Si tratta di un ragazzo eugubino di 26 anni. L’incidente è avvenuto sulla variante della strada statale 219, all’altezza del sottovia svincolo San Marco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e servizi di emergenza. Pare che soltanto la macchina del giovane sia rimasta coinvolta.

Un’onda di tragedie sulle strade

Questi due incidenti, accaduti in poche ore, si aggiungono alla lista inquietante di fatalità sulle strade. La prima macchina si stava dirigendo sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle quando, improvvisamente, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada a Torricella. I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti prontamente, ma purtroppo tre dei ragazzi a bordo sono deceduti sul colpo, mentre un quarto versa in gravi condizioni.

L’altro incidente ha visto un’automobile sfondare il guardrail sulla statale 219 della Pian d’Assino, vicino allo svincolo di San Marco. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del servizio 118, non c’è stato nulla da fare per il conducente dell’unica macchina coinvolta. I carabinieri stanno attualmente ricostruendo l’accaduto, mentre anche i vigili del fuoco sono intervenuti per prestare assistenza.

Un allarmante aumento delle vittime giovanili

Secondo l’Asaps (Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale), i numeri delle vittime legate a queste tragedie del sabato sera sono semplicemente sconvolgenti. Da quando è iniziato il conteggio alla fine del 2022, nel periodo che va dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica, si sono registrate ben 195 vittime, di cui 73 avevano meno di 35 anni, in meno di cinque mesi. Questo weekend da venerdì 26 maggio a oggi domenica 28 ha già visto 17 vittime, sette delle quali avevano meno di 35 anni.

L’aumento costante di incidenti mortali che coinvolgono giovani guidatori è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. È fondamentale che si ponga immediatamente attenzione a questo problema per garantire la sicurezza stradale e proteggere le vite dei nostri giovani.