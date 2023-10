Tragedia sulle strisce: giovane di 21 anni travolto e ucciso da 2 auto mentre portava il pc alla sorella

La Terribile Morte di Gabriele Sangineto

Una tragica vicenda ha scosso Roma Nord giovedì 19 ottobre. Gabriele Sangineto, un giovane di 21 anni, è stato investito e ucciso da due auto davanti alla stazione di Labaro, Roma Nord. La sua morte ha lasciato la famiglia e gli amici inorriditi.

La Ricostruzione dell’Incidente

Secondo una ricostruzione ancora sommaria degli eventi, Gabriele è stato investito da un’auto che lo ha sbalzato nell’altra corsia, proprio mentre transitava un’altra vettura che lo ha centrato in pieno. Nonostante l’intervento dei sanitari, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi, ed è deceduto poche ore dopo in ospedale.

Il Rimorso della Fidanzata

La fidanzata di Gabriele, Vittoria, si sente devastata dalla tragedia e nutre un profondo senso di colpa. Ha rivelato che il giovane stava andando a portare un pc alla sorella di Vittoria per un test d’ammissione all’università. Le sue parole riflettono il dolore e la tristezza che ha investito la sua vita: “È colpa mia. Ci eravamo conosciuti su Instagram, il nostro primo appuntamento è stata una corsa a Villa Borghese. L’ultima volta che l’ho visto era il 9 ottobre, quando mi ha accompagnato alla stazione: mi ha detto che mi amava tantissimo e che sarebbe venuto presto a vedere la mia casa nuova.”

Un Futuro Interrotto

Gabriele Sangineto era uno studente di ingegneria meccanica alla Sapienza e aveva un futuro brillante davanti a sé. La sua morte improvvisa ha sconvolto la comunità e ha portato dolore in molte vite. Gabriele era anche molto legato a tre amici, Camilla Romagnoli, Gaia von Freymann e Leonardo Lemmma, tutti e tre deceduti in due drammatici incidenti in corso Francia.

Il Lutto a Sacrofano

A Sacrofano, il paese d’origine di Gabriele, è stato dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto per la famiglia del giovane. Le manifestazioni in programma nel fine settimana sono state annullate e rinviate a data da destinarsi, mentre la comunità piange la perdita di un giovane promettente con una vita davanti a sé.