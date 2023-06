Tragico incidente a Gioia del Colle: padre e figlio perdono la vita nella cisterna del vino - Controcopertina

Un terribile infortunio sul lavoro sconvolge la comunità locale

Introduzione: Una volta di più, si è verificato un tragico incidente sul lavoro, questa volta a Gioia del Colle, nella provincia di Bari. Le vittime di questa terribile tragedia sono Filippo e Giovanni Colapinto, padre e figlio, che hanno perso la vita in un incidente avvenuto all’interno di una cantina. Giovanni avrebbe tentato di salvare il figlio, ma entrambi sono stati vittime delle esalazioni presenti nella cisterna.

La dinamica dell’incidente:

Nella serata di ieri, lunedì 12 giugno, due uomini di 81 e 47 anni, padre e figlio rispettivamente, hanno perso la vita in un drammatico incidente. Il tragico episodio si è verificato all’interno di una cantina a Gioia del Colle. Secondo le prime ricostruzioni, Filippo Colapinto stava pulendo una cisterna contenente del vino quando è caduto all’interno. Nel tentativo disperato di salvare suo figlio, Giovanni Colapinto è a sua volta caduto nella vasca. Entrambi sono stati asfissiati a causa delle esalazioni presenti nell’ambiente. Si stima che all’interno della cisterna ci fosse circa un litro di vino al momento dell’incidente. La cantina in cui si è verificato il tragico evento è la “Cantina storica del cardinale”, situata in via De Nicola, poco distante dal centro città.

Indagini in corso:

Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e i carabinieri, sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente. Al fine di comprendere appieno la dinamica di questa tragedia, sono state avviate indagini e accertamenti approfonditi. Gli esperti lavoreranno per fare chiarezza sui dettagli dell’incidente e garantire che eventi simili possano essere prevenuti in futuro.

L’intera comunità di Gioia del Colle è profondamente scossa da questa tragica perdita. Il triste destino che ha colpito Filippo e Giovanni Colapinto rappresenta un duro monito sulle pericolosità presenti sul luogo di lavoro. Speriamo che quest’incidente porti a una maggiore consapevolezza e a una rinnovata attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro. Le nostre sincere condoglianze vanno alle famiglie colpite da questa terribile tragedia.