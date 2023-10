Tyrone Harris è il padre di Jasmine Rotolo

Tyrone Harris è un nome che potrebbe non dirvi molto, ma ha un legame importante con una delle star di Tale e Quale Show, Jasmine Rotolo. In realtà, Tyrone Harris è il padre della talentuosa cantante, al secolo Federica Rotolo. Tuttavia, la sua figura è avvolta da un alone di mistero, poiché non ha mai riconosciuto ufficialmente sua figlia.

La storia tra Tyrone Harris e Stefania Rotolo, la madre di Jasmine, ha avuto inizio in Brasile durante una tournée nei primi anni ’70. Da questa relazione è nata nel 1972 Federica, conosciuta come Jasmine Rotolo. Tuttavia, per ragioni non completamente chiare, Tyrone Harris non ha mai riconosciuto ufficialmente la figlia. Questa mancanza di riconoscimento ha segnato la fine della loro relazione.

Jasmine Rotolo: Il Cognome Materno

A seguito di questa mancanza di riconoscimento, Jasmine-Federica ha scelto di utilizzare il cognome materno, Rotolo, anziché quello paterno. Questa decisione è stata influenzata dalla mancanza di legame tra lei e Tyrone Harris, e ha segnato la sua identità e la sua storia.

Il Mistero Continua

Al momento, abbiamo pochissime informazioni su Tyrone Harris, che sembra essere sparito dai radar della vita pubblica. Non ci sono immagini disponibili di lui, e non sappiamo se ci siano stati tentativi di riallacciare il rapporto con sua figlia Jasmine. Tuttavia, sembra che questo sia un’ipotesi improbabile, considerando il comportamento passato di Harris.

La Dolcezza di Jasmine Rotolo

D’altra parte, Jasmine Rotolo ha sempre espresso sentimenti di affetto e amore per sua madre, Stefania Rotolo, scomparsa a causa di un tumore uterino quando Jasmine aveva solo nove anni. Su Instagram, ha condiviso un messaggio commovente in occasione del compleanno della madre, dimostrando quanto tenga ancora a lei e alla loro connessione unica.

Mentre Tyrone Harris rimane un enigma, Jasmine Rotolo continua a brillare come una delle protagoniste della nuova stagione di Tale e Quale Show, dove si mette in gioco interpretando celebri artisti della musica italiana e internazionale. La sua prima sfida è stata quella di interpretare Gloria Gaynor, un momento da non perdere per i suoi fan.