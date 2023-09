Ulisse e Grande Fratello si scontrano per il comando dei telespettatori: chi ha trionfato?

La Confronto tra Due Giganti

Nella serata del 21 settembre 2023, gli ascolti televisivi hanno rivelato una sfida epica tra due programmi di punta: “Ulisse” su Rai 1 e il “Grande Fratello” su Canale 5. Ma chi ha trionfato in questa battaglia per gli share?

Il Verdetto degli Ascolti

I risultati degli ascolti non sono stati spettacolari per le due ammiraglie televisive. “Ulisse” su Rai 1 ha attirato 1.993.000 spettatori, raggiungendo uno share del 12.9%. Nel frattempo, il “Grande Fratello” su Canale 5, nonostante la sua presenza temibile, si è fermato a poco più di 2 milioni di telespettatori, con uno share del 16.9%. Questi numeri sono un campanello d’allarme per Alfonso Signorini e il suo team, suggerendo la necessità di una svolta per il reality per risollevare la situazione.

Altri Dati Interessanti

Ma gli ascolti televisivi della serata non si limitano a questa sfida epica. Ecco alcuni altri dati significativi:

Rai 2 : “A Caccia del Vedovo d’Oro” ha ottenuto 1.110.000 spettatori (6.4%).

: “A Caccia del Vedovo d’Oro” ha ottenuto 1.110.000 spettatori (6.4%). Italia 1 : “Chicago Fire” ha intrattenuto 1.227.000 spettatori (6.9%).

: “Chicago Fire” ha intrattenuto 1.227.000 spettatori (6.9%). Rai 3 : “Il Paese Ritrovato – La Memoria delle Emozioni” ha raggiunto una media di 825.000 spettatori (4.3%).

: “Il Paese Ritrovato – La Memoria delle Emozioni” ha raggiunto una media di 825.000 spettatori (4.3%). Rete 4 : “Dritto e Rovescio” ha totalizzato 857.000 spettatori (6.6%).

: “Dritto e Rovescio” ha totalizzato 857.000 spettatori (6.6%). La 7 : “Piazza Pulita” ha fatto registrare 655.000 spettatori (5.1%).

: “Piazza Pulita” ha fatto registrare 655.000 spettatori (5.1%). TV8: La “Europa League Atalanta – Rakow Czestochova” è stata seguita da 965.000 spettatori (5.3%).

Altri Momenti della Giornata

Ma gli ascolti televisivi non si limitano alla serata. Ecco alcuni altri momenti significativi della giornata:

Nel preserale e all’access prime time, “Caduta Libera” su Canale 5 ha mostrato segni di risalita.

Nel pomeriggio, “La volta buona” su Rai 1 ha ottenuto 1.196.000 spettatori nella sua prima parte.

La mattina del 21 settembre 2023 ha visto “UnoMattina” intrattenere 874.000 telespettatori (20.3%), mentre “Forum” su Canale 5 ha fatto registrare 1.343.000 spettatori (19.7%).

Questa sfida tra i giganti degli ascolti TV ci mostra quanto sia importante per le emittenti televisive cercare di mantenere la loro base di spettatori e innovare per affrontare le sfide in continua evoluzione del mondo dell’intrattenimento.