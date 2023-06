Un addio inaspettato: Il mondo della Rai e Mara Venier in lutto per la scomparsa di Pier Francesco Forleo - Controcopertina

Un Mattino Sotto Shock

Mara Venier e l’intero universo della Rai si svegliano con una notizia sconvolgente: la perdita improvvisa di un caro collega e familiare. Il defunto, Pier Francesco Forleo, era un rinomato dirigente e un membro fondamentale della squadra Rai. La sua scomparsa ha lasciato tutti sgomenti, come sottolineato nella dichiarazione ufficiale della Rai.

Tributo a un Professionista Eccezionale

Nella nota rilasciata dal presidente Rai Marinella Soldi e dall’amministratore delegato Roberto Sergio, Pier Francesco Forleo viene ricordato come un “professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale”. Il suo contributo nel settore dei Diritti Sportivi era inestimabile e la sua assenza sarà avvertita non solo per la sua acume professionale, ma anche per la sua umanità unica. La dichiarazione sottolinea ulteriormente:

Affabile e signorile

Capace di costruire un team efficace

Profondo impatto sulla crescita professionale dei colleghi

I pensieri e le condoglianze della Rai vanno alla famiglia di Pier Francesco Forleo in questo momento di dolore.

Una Carriera Luminosa che Si Conclude Troppo Presto

Pier Francesco Forleo, nato a Firenze nel 1962, era noto per il suo stile affabile e la sua classe. Gli veniva affettuosamente attribuito il soprannome “Il Principe” per la sua eleganza naturale. Era entrato a far parte della Rai nel 1997, e dal marzo 2015 ricopriva il ruolo di Direttore della Direzione Diritti Sportivi. Era anche membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER.

La sua vita privata era generalmente riservata, ma era noto che Pier Francesco Forleo fosse il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.

Il Mondo della Rai in Lutto

Andrea Vianello, giornalista e volto televisivo, ha confermato la triste notizia a metà mattinata, sottolineando come Pier Forleo fosse un “grande dirigente della Rai, bravo, perbene e pieno di vita”. Ha aggiunto che era un amico e che la notizia del suo passaggio era terribile.

In Attesa di Dichiarazioni dalla Famiglia

Al momento, né Mara Venier né Elisabetta Ferracini hanno rilasciato dichiarazioni sulla scomparsa di Pier Francesco Forleo.

Un momento di tristezza che avvolge l’intera famiglia Rai e ricorda l’importanza dei legami umani e professionali. Pier Francesco Forleo resterà nella memoria di molti come un esemplare professionista e una persona di grande calore umano.