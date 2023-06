Orietta Berti svela il suo segreto: “Odio i matrimoni” - Controcopertina

La carismatica cantante e personaggio televisivo, Orietta Berti, stupisce tutti con una rivelazione inaspettata riguardo la sua opinione sui matrimoni.

Una Carriera da Favola

Prima di immergerci nella sua sorprendente dichiarazione, diamo un’occhiata alla straordinaria carriera di Orietta. Conosciuta e amata sia in Italia che all’estero, Orietta Berti (vero nome Orietta Galimberti) vanta una carriera costellata di successi strepitosi.

Ha venduto oltre 16 milioni di dischi

Ha conquistato il pubblico negli anni ’60 e ’70 con successi come “Tu sei quello” e “Fin che la barca va”

Recentemente è tornata alla ribalta con il brano “Mille”, in collaborazione con Achille Lauro e Fedez

Una Poliedrica Artista

Oltre alla musica, la dinamica Orietta si è cimentata anche nel cinema, lavorando in film come “I nuovi mostri” e partecipando a varie miniserie televisive. Più recentemente, è stata opinionista nella settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza in pubblicità e altri media ne fa un vulcano di energia che non mostra segni di affievolirsi.

In Arrivo il Nuovo Singolo!

Attenzione fan! Il 9 giugno segnatevi la data perché Orietta Berti tornerà con un nuovo singolo in coppia con Rovazzi, intitolato “La discoteca italiana”. Questo pezzo promette di essere il tormentone estivo che tutti aspettano.

Orietta Berti Senza Pelis sull’Amore per i Matrimoni

Ora, passiamo alla dichiarazione che ha fatto girare la testa a molti. In un’intervista rilasciata al magazine “Chi” di Alfonso Signorini, Orietta ha parlato apertamente dei matrimoni e battesimi, e le sue parole sono tutt’altro che ordinarie.

“In 57 anni di carriera io non ho mai fatto un battesimo o un matrimonio: anzi, li odio i matrimoni” – ha dichiarato senza mezzi termini.

Questa avversione non è nuova. Durante il GF Vip, quando invitata ad un matrimonio, rispose: “No, mi dispiace: io non vado mai ai matrimoni”. Neppure a quelli dei parenti! Orietta ha aggiunto: “Non vado mai, non mi piacciono. Mi fanno venire una testa così”.

Un Matrimonio Intimo e un Sì ai Funerali

Orietta, che ha festeggiato i suoi 80 anni lo scorso 1 giugno, ha rivelato che anche il suo matrimonio con Osvaldo è stato una cerimonia molto intima. Ha inoltre condiviso che è felice che il figlio Otis non abbia alcuna intenzione di sposarsi. Ma riguardo ai funerali? La situazione cambia!

“Sì ai funerali vado“ – ha spiegato Orietta.

Una Star Vicina al Pubblico

Nonostante la sua avversione per i matrimoni, Orietta Berti rimane una figura amata dal pubblico. Sulla sua relazione con i fan, dice: “Quando hai il pubblico davanti, devi rispettarlo, amarlo… sono lì per te, vengono per te”.

In definitiva, Orietta Berti continua a stupire con il suo talento e la sua personalità schietta. Ma un consiglio: non invitatela ad un matrimonio!