Un passo falso in diretta: l’errore di Signorini al Grande Fratello

Un gioco di squadra con un imprevisto

Ieri notte, i protagonisti del famoso reality show, *Grande Fratello*, si sono cimentati in una sfida di squadra. L’obiettivo? Determinare chi avrebbe avuto il privilegio di soggiornare nella Casa e chi, invece, avrebbe dovuto accontentarsi del Tugurio. I partecipanti dovevano tuffarsi in piscina e recuperare lettere per formare la parola “Tugurio”. Tuttavia, un contrattempo ha interrotto il gioco: mancava una “G”, rendendo impossibile la vittoria per la seconda squadra.

Di fronte a questo inconveniente, il conduttore ha assicurato che gli autori avrebbero indagato sulla questione. Al rientro in collegamento con i concorrenti, ha annunciato l’annullamento della sfida a causa dell’errore. Beatrice e Rosy sono state quindi chiamate a sorteggiare due piramidi: chi avesse trovato il puntino d’oro sarebbe rimasto nella Casa.

La gaffe a luci rosse di Signorini

Ma prima che tutto ciò accadesse, il conduttore ha commesso un errore a luci rosse che ha scatenato l’ilarità del pubblico. Nel video sottostante, possiamo ascoltare Signorini mentre esclama: “Dobbiamo risolvere il mistero del punto G”. Dopo un attimo di stupore, si è coperto il volto con le mani e ha iniziato a girare per lo studio tra gli applausi del pubblico. In cerca di aiuto, si è rivolto a Cesara:

“Sarà licenziato, vabbè ok. Cesara mi puoi salvare solo tu. Dammi la soluzione perché veramente…”.

L’opinionista del Grande Fratello, con spirito scherzoso e divertito, ha risposto: “Ti posso dare l’immunità”. Nonostante l’imbarazzante gaffe, la puntata è proseguita senza ulteriori intoppi. Certamente, Signorini non avrà alcun problema dato che si è trattato solo di un errore involontario, forse dovuto anche all’ora tarda.