Jo Squillo età, chi è marito, Gianni Muciaccia, figli

Jo Squillo, il cui vero nome è Giovanna Maria Coletti (nata a Milano il 22 giugno 1962), è una poliedrica figura del panorama artistico italiano: cantautrice, conduttrice televisiva e attivista.

Vita Privata: Età, Marito e Figli

A 60 anni, Jo Squillo è ancora una figura molto attiva nel mondo dello spettacolo. È unita in matrimonio con Gianni Muciaccia, un noto musicista e produttore musicale. La loro storia d’amore è nata in giovane età, quando entrambi condividevano la stessa passione per la musica. Gianni era un membro dei Kaos Rock, un gruppo punk che aveva fondato con alcuni amici, e Jo ha collaborato con loro per un breve periodo. Dopo molti anni di relazione, la coppia ha deciso di sposarsi e vive attualmente a Milano.

Nonostante l’amore che li lega, Jo e Gianni hanno scelto di non avere figli. In un’intervista rilasciata a IlGiornaleOff, la cantante ha dichiarato: “Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

Biografia: Dalla Musica alla Televisione

Sin dagli anni ’80, Jo Squillo è stata una icona sexy e ribelle, simbolo della lotta al maschilismo. Negli anni 2000, ha assunto il ruolo di portavoce nella battaglia contro la violenza sulle donne, mostrando un forte impegno sociale e una sensibilità che ha sempre affascinato pubblico e critica.

La sua carriera televisiva ha avuto inizio nel 1999 come conduttrice del programma Tv Moda, trasmesso prima su Rete 4 e poi su Italia 1. Dal 2011, il programma è visibile solamente sull’emittente Class Tv Moda. Oltre a condurre, Jo Squillo gestisce una società di produzione che organizza i principali eventi legati alla moda.

La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 1980 con il singolo “Sono cattiva/Orrore”, come membro del gruppo femminile Kandeggina Gang. Negli anni ’80 ha sperimentato diverse correnti musicali, abbracciando l’onda new wave. Ha partecipato al Festivalbar nel 1983 con il singolo “Avventurieri”, esperienza che ha ripetuto negli anni successivi con i brani “I Love Muchacha”, “Roulette” e “Whole Lotta Love”. Nel 1991 ha raggiunto il vero successo partecipando al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno con il brano “Siamo donne”, da lei stessa scritto.

Nel 2019 ha partecipato a L’isola dei famosi, ma è stata costretta a ritirarsi dopo un mese a causa di un infortunio. Nel settembre 2021, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello VIP.