“Un posto top, dove la vedremo”: Le grandi novità per Nunzia De Girolamo alla Rai

Sono in arrivo importanti novità per la famosa conduttrice Nunzia De Girolamo. Come abbiamo riportato in precedenza, la Rai sta attivamente cercando di completare la programmazione del palinsesto. In realtà, ha già presentato gran parte della sua proposta, ma deve ancora definire gli ultimi dettagli, che sicuramente non sono da sottovalutare. La questione dei conduttori, va detto, è più dibattuta che mai quest’anno. Molti sono passati alle reti private di Mediaset e oltre, mentre altri sono tornati a casa, alla Rai. Alcuni, invece, sono semplicemente tornati a casa, senza ulteriori cambiamenti.

Tuttavia, c’è chi ha avuto un salto di qualità, probabilmente anche dal punto di vista contrattuale. Stiamo parlando di Bianca Berlinguer, che finora ha condotto in modo eccellente i programmi di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3. Ma chi prenderà il suo posto alla Rai, dato che la conduttrice è approdata a Cologno Monzese? C’è un nome che spunta per la conduzione di “Cartabianca”, il programma che prenderà il suo posto.

Nunzia De Girolamo, grandi novità in arrivo per la famosa conduttrice

Secondo quanto riportato da LaPresse, quel programma serale sarà condotto da Nunzia De Girolamo. Si tratta di un talk show originale che sostituirà effettivamente l’opzione Peter Gomez. Fino a poche ore fa, infatti, era Gomez ad essere indicato come successore di Bianca Berlinguer e del suo “Cartabianca”. Ma non sarà così per il conduttore de “La Confessione”, che viene superato dall’ex politica.

Inoltre, si dice nei corridoi della Rai, che Gomez fosse stato fortemente voluto dalla frangia grillina in commissione Rai. Sembra che siano stati proprio i membri del Movimento 5 Stelle a chiedere con insistenza l’arrivo di Peter Gomez, almeno così sembra secondo l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. Ma ora niente Peter Gomez, il posto di Bianca Berlinguer sarà occupato da Nunzia De Girolamo.

L’ex conduttrice di “Ciao Maschio” per il momento non ha commentato la notizia, ma siamo certi che l’ufficialità arriverà a breve, sia dalla Rai stessa, sia dalla diretta interessata. Per quanto riguarda il titolo del suo nuovo programma, non abbiamo ancora certezze, ma sembra che sarà chiamato “Botta e Risposta”. Una curiosità: il nuovo talk di Nunzia De Girolamo è stato descritto come “dinamico e nello stile di Gianfranco Funari”. Sarà sicuramente una proposta esplosiva, non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.