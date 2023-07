Una crisi inaspettata: Belen e Stefano De Martino nel vortice dei rumors

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono nuovamente al centro dell’attenzione durante questa estate. Dopo l’annuncio del loro ritorno di fiamma, le voci di una possibile crisi non hanno tardato ad arrivare. Nonostante ciò, entrambi hanno sempre smentito tali speculazioni con i fatti, come dimostrato di recente durante una piacevole vacanza in famiglia a Ponza. Tuttavia, questa volta sembra essere diverso.

Sebbene né il conduttore né la showgirl abbiano mai affrontato pubblicamente i gossip che alimentano le cronache rosa, si dice che Belen abbia deciso di mettere fine alla relazione, e secondo le voci, in modo poco elegante. Si è persino insinuato che abbia tradito il marito con un altro uomo, coinvolgendo quest’ultimo anche in momenti familiari in cui Stefano De Martino era presente. La showgirl è stata fotografata in compagnia di quello che viene definito il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni, e si è trasferita in un hotel di lusso a Milano per sfuggire all’attenzione dei paparazzi e dei giornalisti che la aspettavano fuori dalla sua abitazione.

Le voci dicono che Belen abbia cercato rifugio in un hotel di lusso a Milano per evitare l’attenzione dei media desiderosi di scattare una foto del suo presunto nuovo amore. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo speculazioni, poiché l’argentina non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto.

Anche Stefano De Martino ha scelto di mantenere il silenzio sulla questione, ma ha pubblicato una Storia Instagram che ha suscitato un po’ di curiosità tra i fan. È stato fotografato a bordo di un aereo diretto verso una destinazione ancora sconosciuta. È partito da solo? È in compagnia del figlio Santiago? Al momento, non si conoscono molti dettagli su questo viaggio, ma la foto ha fatto ipotizzare ai fan che possa aver bisogno di allontanarsi da questa complicata situazione sentimentale e familiare. Potremmo scoprire di più in futuro, anche se considerando la loro riservatezza, è probabile che rimanga tutto nel campo delle supposizioni. Tuttavia, sembra certo che questa relazione affronti ancora una volta una crisi.