Una gioia in famiglia: Ilary Blasi annuncia l'arrivo di un nuovo bebè - Controcopertina

Ilary Blasi condivide la felicità della sua famiglia con l’annuncio di una gravidanza

Una notizia straordinaria ha raggiunto la famiglia di Ilary Blasi. Infatti, un nuovo bebè sta per unirsi a questo nucleo familiare, portando gioia e felicità. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore attraverso un video pubblicato su Instagram, che ha commosso migliaia di utenti. I fan della donna incinta hanno subito inviato i loro auguri, nonostante le parole siano state poche, ma molto significative e toccanti.

Per Ilary Blasi, questo sarà il secondo figlio, avendo già avuto la sua adorata primogenita Jolie due anni fa. La famiglia di Ilary Blasi è in festa e si prepara ad accogliere questo nuovo bebè, anche se la gravidanza è ancora nelle prime fasi. Secondo il sito Gossip.it, siamo probabilmente al terzo mese, anche se non sono state fornite informazioni dettagliate. Esaminiamo insieme come è stato fatto l’annuncio bomba.

Un nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Ilary Blasi

Questa meravigliosa notizia che coinvolge la famiglia di Ilary Blasi e in particolare sua sorella è stata comunicata in questo modo: “Abbiamo qualcosa da condividere con voi. #newlife #newbaby #prestoin4 #familygrowing #maternità #annunciogravidanza”. Nel video, girato dalla donna e dal marito Tiziano Panicci, con la partecipazione della loro primogenita Jolie, si vede il coniuge disegnare un cuore rosso su un foglio e poi la piccola Jolie prendere quel cuore disegnato e metterlo sulla pancia della mamma, accompagnato da un tenero bacio.

La futura mamma è Melory Blasi, la sorella minore di Ilary. Nel video, si può vedere tutto l’amore e l’affetto che circonda questa famiglia. Adesso, Ilary avrà la gioia di diventare nuovamente zia. Non sono ancora stati rilasciati commenti pubblici da parte di Ilary, ma siamo certi che sarà estremamente felice.

Melory Blasi è nata nel 1990 ed è anche sorella di Silvia. Lavora come ortottista e assistente di oftalmologia ed ha un legame straordinario con Ilary. Ora, avrà sicuramente il suo pieno sostegno durante questa seconda gravidanza.