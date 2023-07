Una svolta per Maria De Filippi: la pausa dalla TV e il debutto come attrice

Una regina della TV in cerca di nuove sfide

Maria De Filippi è nota per la sua instancabile attività e la continua creazione di nuovi format televisivi che hanno dominato il piccolo schermo, da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, da Temptation Island a Tu sì que vales. Tuttavia, l’inizio del 2023 è stato particolarmente difficile per lei a causa della morte del marito Maurizio Costanzo. Questo ha scatenato molte speculazioni sul suo futuro professionale.

Il desiderio di Maria e la decisione finale

Le voci sul possibile addio alla televisione sono state alimentate da indiscrezioni raccolte da alcune persone vicine a Maria De Filippi. In un momento di confidenza, la conduttrice avrebbe ammesso che la mancanza di Maurizio è stata molto dura per lei e che sarebbe stata tentata di allontanarsi dalla televisione. Tuttavia, ha ribadito che tornare in TV era il suo dovere nei confronti del marito, che avrebbe voluto così. Nonostante ciò, ha ammesso che stare lontana dalla televisione non sarebbe stato affatto facile per lei.

Un nuovo percorso nel mondo della recitazione

Sebbene l’idea di un addio alla televisione sia stata scartata, Maria De Filippi sembra essere attratta dal mondo del cinema. Recentemente, ha fatto il suo debutto come attrice nella seconda stagione della serie “Vita da Carlo” di Carlo Verdone. Questo impegno le ha permesso di mettere temporaneamente in pausa i suoi programmi televisivi e di dedicarsi a una nuova esperienza sul set. Verdone stesso ha elogiato le sue doti recitative, definendola “bravissima come attrice” e sottolineando che la sua presenza nella serie sarà una sorpresa per tutti.

Un futuro incerto

L’esperienza di Maria De Filippi come attrice ha alimentato speculazioni sul suo possibile abbandono della televisione per una carriera cinematografica. Tuttavia, al momento non ci sono conferme in merito e rimane da vedere quale sarà il suo prossimo passo. Nel frattempo, anche il giovane talento Sangiovanni ha ricevuto complimenti per la sua partecipazione alla serie di Verdone, dimostrando di essere una scelta insolita ma efficace.